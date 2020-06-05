Кронштадт, Санкт-Петербург, 5 июня, 2020, 09:53 — ИА Регнум. Администрация Санкт-Петербурга начала проверку поставщика продуктовых наборов, на которые пожаловались жители Кронштадта, получающие социальную помощь в период коронавируса. В случае выявления фальсификации, к недобросовестной компании будут применены меры. Об этом 4 июня сообщает издание «Петербургский Дневник» со ссылкой на начальника управления социального питания Санкт-Петербурга Алексея Барабанщикова.

Фото: пресс-служба администрации Кронштадтского района

Ранее ИА REGNUM сообщало, что несколько семей из Кронштадта, получивших продуктовые наборы в мае, пожаловались на некачественную продукцию. Вместо консервных банок с сайрой под новой этикеткой была обнаружена банка с селедкой. Помимо этого, оказалось, что подменная рыба и другие продукты еще и с истекшим сроком годности.

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Ситуацией заинтересовалась прокуратура, которая начала проверку данного факта.

Управление социального питания города на Неве подняло документы, оформленные при подготовке к выдаче продуктовых наборов, взяло образцы из данной партии на лабораторные исследования.

«В зависимости от результатов будут приняты меры к поставщику наборов. Если будет подтверждено, что товар некачественный или является фальсификатом, то к поставщику будут приняты меры», — заявил Алексей Барабанщиков.

Чиновник также отметил, что в случае подтверждения факта недобросовестного поставщика оштрафуют за нарушение 44-го федерального закона о закупках. Согласно документу, юридическое лицо может быть оштрафовано на сумму до 300 000 рублей.

В свою очередь администрация Кронштадтского района сообщила в своей официальной группе в одной из социальных сетей о том, что районные чиновники совместно с правоохранительными органами по данному факту проводят проверку.

«Уважаемые жители Кронштадтского района, если вы в составе полученных продовольственных пайков обнаружили консервы с признаками несоответствия этикетки маркировке на банке или продукты с нарушением срока годности, просьба сообщить об этом в то образовательное учреждение, где вы получали паек», — отметили в администрации.