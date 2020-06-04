Москва, 4 июня, 2020, 15:34 — ИА Регнум. Принять участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ, которое намечено на 1 июля, намерены 67% жителей России. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Не собираются приходить на избирательные участки 14% опрошенных. При этом из тех, кто планирует высказать своё мнение по поводу изменений в Основной закон страны, 61% проголосуют скорее «за» поправки (+4 п. п. с момента объявления дня голосования — 26 мая было 57%), 21% — «против».

При этом на фоне нынешней ситуации с пандемией коронавирусной инфекции большинство граждан РФ считают, что риска заражения COVID-19 на избирательном участке при соблюдении мер безопасности нет или он незначительный — 83%. Обратного мнения придерживаются 15% респондентов.

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75% из тех, кто собирается голосовать, считают, что на избирательных участках смогут обеспечить безопасную процедуру голосования, 19% уверены в обратном.

Как сообщало ИА REGNUM, всероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ, проведение которого изначально было запланировано на 22 апреля, из-за пандемии коронавирусной инфекции было перенесено на 1 июля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российское руководство не опасается каких-либо проблем с проведением голосования, связанных с эпидемией коронавируса. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что обстановка по коронавирусу в регионах страны улучшается, уже сейчас достигнуто «плато» и подтверждённых заражений становится меньше.