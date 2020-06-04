Москва, , 12:51 — REGNUM Российское руководство не опасается каких-либо проблем с проведением голосования по поправкам к Конституции РФ, связанных с эпидемией коронавируса. Об этом сообщил 4 июня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что обстановка по коронавирусу в регионах страны улучшается. До дня голосования истекут ещё два инкубационных периода заболевания, уже сейчас достигнуто «плато» и подтверждённых заражений становится меньше.

«Поэтому сейчас мы не предвидим каких-либо проблем в этом плане», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что ЦИК постоянно контактирует с эпидемиологами, ситуация отслеживается во всех регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня Песков заявил, что всенародное голосование по поправкам к Конституции России, назначенное на 1 июля, не будет угрожать здоровью людей при соблюдении санитарных мер.

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