Санкт-Петербург, 3 июня, 2020, 22:07 — ИА Регнум. Смертность в Петербурге от всех возможных причин по итогам мая 2020 года выросла почти на 32% по отношению к тому же периоду 2019 года. Об этом свидетельствуют данные официального портала комитета по делам записи актов гражданского состояния (ЗАГС).

Kzags.gov.spb.ru Государственная регистрация смерти в Санкт-Петербурге (2020)

Так, в мае 2020 года в Петербурге умерло 6427 человек. В мае 2019 года — 4875 человек. Таким образом, прирост составил 1552 смерти за месяц, или +31,8%.

По отношению к апрелю 2020 года, когда умерли 5303 человека, рост в мае 2020 года составил +21,2%.

До этого момента колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.

Kzags.gov.spb.ru Государственная регистрация смерти в Санкт-Петербурге (2019)

Добавим, к 3 июня 2020 года власти Петербурга признали 240 летальных исходов COVID-19 при 17 069 случаях заражения коронавирусом.

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Определением основной причины смерти занимается специальная комиссия, которая, судя по предоставляемой информации, обрабатывала данные о погибших еще во второй половине апреля — начале мая. Сегодня стало известно, что комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пересмотрел систему фиксации смертей от COVID-19 и других причин у лиц с коронавирусной инфекцией.