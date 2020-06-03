Санкт-Петербург, , 11:01 — REGNUM В Петербурге власти за последние сутки официально признали еще 17 смертей от COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб. Это второй случай за всё время пандемии, когда суточное число подтвержденных летальных исходов приближается к двум десяткам.

Общее количество смертельных случаев в Петербурге от коронавирусной инфекции достигло 240.

Когда именно наступили признанные сегодня смерти, не уточняется. По последней информации от комитета по здравоохранению, специальная комиссия анализировала данные о смертях за конец апреля — начало мая.

В России за сутки зафиксировали 178 летальных исходов COVID-19. За весь период в стране признали 5 тыс. 215 смертей от этой болезни.

Добавим, за последние сутки в Петербурге выявили 380 новых носителей коронавируса, в России — 8 тыс. 536. Таким образом, за все время пандемии в Петербурге зафиксировали 17 тыс. 69 случаев заражения, в стране — 432 тыс. 277.

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