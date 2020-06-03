Санкт-Петербург, 3 июня, 2020, 18:14 — ИА Регнум. Первая сбежавшая из инфекционной клиники имени Боткина петербурженка Алла Ильина не смогла опротестовать в суде решение Роспотребнадзора поместить ее в больницу, несмотря на отрицательные результаты теста на коронавирус. Об этом 3 июня молодая женщина рассказала на своей личной странице в одной из социальных сетей.

Личная страница Аллы Ильиной в Instagram Алла Ильина в больнице им. Боткина

Напомним, Алла Ильина оказалась в инфекционной больнице имени Боткина с подозрением на коронавирус в начале февраля 2020 года, задолго до введения в городе и стране особого режима. Причиной тому была боль в горле, которую женщина почувствовала по возвращении домой из КНР.

Несмотря на то, что у нее были взяты все анализы на COVID-19 и они были отрицательными, женщину поместили на 14-дневный карантин в инфекционный бокс. С изоляцией петербурженка не согласилась и сбежала, взломав электронный замок, но спустя 10 дней после побега, по решению суда, ее вновь вернули в больницу.

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С тех пор Алла Ильина пытается оспорить решение Роспотребнадзора и доказать, что необходимости в принудительном помещении ее в больницу не было.

«Судьи посовещались минуту и вынесли распечатанное решение, что отказ», — сообщает петербурженка.

Ильина отметила, что вердикт суда ее не остановит и она намерена биться до конца. В скором времени ее адвокат подаст кассационную жалобу на вынесенное решение.

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Добавим, что после побега Ильиной и разразившегося скандала своей должности лишился главврач больницы имени Боткина Алексей Яковлев. Оказавшись в отставке, он подверг резкой критике действия властей города по противодействию эпидемии коронавируса.