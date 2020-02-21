Санкт-Петербург, , 07:47 — REGNUM Исследование анализов 32-летней петербурженки Аллы Ильиной, принудительно помещенной в карантин по коронавирусу после побега из инфекционной больницы, показало отсутствие у нее опасной инфекции. Девушка получит свободу сегодня.

Алла Ильина в больнице им. Боткина (цитата из Instagram) Instagram.com

Отрицательный результат на коронавирус был подтвержден вечером 20 февраля Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске, куда из Петербурга были доставлены пробы, взятые у Ильиной. Эта информация доведена до управления Роспотребнадзора по Петербургу, которое и было инициатором карантина.

Как сообщает «Фонтанка», Аллу Ильину должны выписать из Клинической инфекционной больницы им. Боткина сегодня, 21 февраля.

Напомним, Ильина по решению суда находится в принудительной изоляции после нашумевшего побега из больницы, совершенного 7 февраля. В тот день девушка, окончившая физмат, замкнула и взломала электронный замок бокса и покинула больницу, куда ее поместили вскоре после возвращения из Китая. Ильина считала такую госпитализацию нарушением своих гражданских прав, однако подчинилась решению суда, обязавшего ее оставаться в больнице до получения результата анализов.

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После Ильиной из больницы им. Боткина сбежали еще три пациента, двое из которых вернулись сами, а в отношении еще одной женщины также был вынесен судебный вердикт о принудительном карантине. После серии побегов был уволен главврач больницы Алексей Яковлев.

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