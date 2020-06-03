Санкт-Петербург, 3 июня, 2020, 17:16 — ИА Регнум. Власти Петербурга оставили предпринимателей наедине с последствиями коронавирусных ограничений вопреки всем прошлым обещаниям. К такому выводу пришел депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от КПРФ Александр Рассудов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытая пельменная на Невском проспекте

Напомним, на заседании 3 июня городской парламент утвердил «второй пакет» мер поддержки бизнеса, который в основном заключался в отсрочке авансовых платежей по упрощенной системе налогообложения для отраслей, которые считаются наиболее пострадавшими.

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Рассудову кажется несправедливым, что подобные меры преподносятся «как благодать для предпринимателей», но на частностях он решил не останавливаться. «Потому что, как известно, рыба гниет с головы», — сказал Рассудов.

Он считает «бессмысленным говорить о какой-либо помощи бизнесу и предпринимателям», особенно если речь идет о транспортном налоге, так как Владимир Путин говорил о его отмене еще в 2011 году: отмена должна была наступить после роста акцизов на бензин, но этого, как известно, не произошло.

«Если же говорить об авансовых платежах по налогам, то, называя вещи простым языком, речь идет о беспроцентном кредитовании гражданами, предпринимателями государства. Конечно, здорово, что в данной ситуации некоторым отраслям повезло и они в этом году не будут кредитовать государство посредством этих авансовых платежей, но, боюсь, это не совсем то, что предприятия и бизнес в целом ожидали», — заявил Рассудов с трибуны Мариинского дворца.

Он сообщил, что в целом ситуация напоминает ему сюжет советского фильма «Батальоны просят огня», когда двум батальонам при наступлении «была обещана всяческая поддержка, а потом они оказались оставлены на произвол судьбы».

«Вот примерно то же самое происходит с бизнесом, с предпринимателями: когда им была обещана всесторонняя экономическая поддержка, а по факту они повторяют судьбу этих двух батальонов», — заключил депутат.