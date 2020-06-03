Санкт-Петербург, , 15:04 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду, 3 июня, одобрило новые налоговые льготы, которые правительство города предложило для поддержки отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM.

Проект представлял вице-губернатор Эдуард Батанов. Речь идет о поправках в отдельные законы Петербурга о налогах и сборах. Они заключаются в расширении перечня предприятий, которые могут воспользоваться пониженными ставками по упрощенной системе налогообложения — в 3% по системе «доходы» и 5% по системе «доходы минус расходы».

После принятия закона на это смогут рассчитывать предприятия, оказывающие транспортные услуги, организации здравоохранении, розничной торговли непродовольственными товарами, а также строительные предприятия, обрабатывающие производства и сфера НИОКР.

Как пояснил Батанов, это будет означать выпадающие доходы для городского бюджета в 2,4 млрд рублей, из которых 1,8 млрд рублей — в текущем году.

Кроме того, налогоплательщик будет вправе самостоятельно выбрать: не платить авансовые платежи в три отчетных периода в 2020 году или воспользоваться правом, которое узаконили на федеральном уровне, о переносе срока уплаты авансовых платежей 1 и 2 кварталов на последующий период с рассрочкой на год.

Идею поддержал спикер ЗакСа, единоросс Вячеслав Макаров.

«Понижение налоговых ставок и освобождение от авансовых платежей за 2020 год получат все обрабатывающие предприятия и организации, занимающиеся научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельностью. Высокотехнологическая промышленность и инновационная сфера — не только локомотивы экономического роста. От них зависит наша национальная безопасность, самодостаточность и независимость страны, благосостояние ее граждан. Мы не вправе допустить, чтобы пандемическая стихия свела на нет все наши усилия последних лет, отбросила назад российскую науку и индустрию. Любые выпадающие доходы бюджета впоследствии будут компенсированы тысячекратно, если сегодня мы сохраним рабочие места и производственные предприятия», — заявил он.

Однако даже среди единороссов не все оказались в восторге от таких мер поддержки бизнеса. Например, председатель комитета по законодательству Денис Четырбок («Единая Россия») назвал их недостаточными.

«Мы изучаем опыт других регионов — соседней Ленобласти, Москвы, Московской области. И наблюдаем, что там перечень мер поддержки, давайте так мягко скажем, больше, чем то, что предлагает правительство города здесь у нас в Петербурге», — заметил он.

На его взгляд, подобное отношение властей ухудшает экономическую ситуацию, которая складывается в Северной столице. «Меры недостаточны и очень блекло выглядят по сравнению с другими регионами РФ», — полагает Четырбок.

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Однако Эдуард Батанов в ответ заметил, что предприятия Петербурга и так находятся в выгодном положении относительно других субъектов РФ: тут «платежеспособный спрос выше», в том числе, по мнению чиновника, из-за решений Смольного, который сохранил «все зарплаты» бюджетникам.

Кроме того, он указал, что был увеличен Фонд поддержки малого и среднего бизнеса, а также обещал в будущем более интересные и ранее не применявшиеся инструменты поддержки по линии фонда.

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