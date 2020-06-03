Москва, 3 июня, 2020, 15:19 — ИА Регнум. Последствием пандемии стал экономический кризис и падение спроса. Этот удар сильнее всего почувствовал на себе бизнес — объемы производства уменьшаются, а персонал теряет рабочие места, заявил корреспонденту ИА REGNUM сооснователь и генеральный директор образовательного холдинга «Нетология-групп» Максим Спиридонов.

«Нетология-групп» Сооснователь и генеральный директор образовательного холдинга «Нетология-групп» Максим Спиридонов

ИА REGNUM: Как коронакризис повлияет на рынок труда в России?

Максим Спиридонов: Для многих специалистов теперь важно показать свою эффективность. Потому что руководители компаний в этот нелегкий период вынуждены оставлять только те кадры, которые приносят бизнесу пользу.

Чтобы доказать свою конкурентоспособность, специалистам необходимо увеличивать профессиональные компетенции либо осваивать новые. С учетом того, что и государство, и бизнес переходят в онлайн, востребованными стали навыки, связанные с IT-технологиями и диджитал.

Государство и бизнес и до пандемии стабильно двигались к цифровизации, но сейчас этот процесс ускорился. Компании не только экстренно начали переводить свой бизнес и команды в онлайн, но и бороться за специалистов, которые уже умеют эффективно работать в диджитал-среде.

Также все, что связано с цифрами, становится одним из важнейших инструментов конкурентного преимущества среди специалистов. Речь идет, например, о математических аппаратах, метриках, больших данных.

ИА REGNUM: Станет ли больше дистанционной работы, откажутся ли компании от офисов?

Максим Спиридонов: Сейчас рано делать выводы. Скорее всего, некоторые компании — особенно малого и среднего бизнеса — найдут для себя выгоду в удаленном формате работы.

Потому что это как минимум сократит расходы на аренду офисных помещений, их содержание, ремонт и уборку, а также расходы на оборудование. С учетом того, что из-за кризиса компании урезают бюджеты, дистанционная работа может поспособствовать восстановлению финансовых показателей компании.

Другой вопрос, что не все руководители и команды смогут организовать синхронную работу друг с другом в удаленном режиме. Но это не проблема, а скорее вызов для руководителей, топ-менеджеров и сотрудников.

Всем нужно научиться работать с распределенными командами, уметь продуктивно взаимодействовать и презентовать свою точку зрения. Для этого нужны развитые мягкие навыки или софт-скиллы, которые, конечно, тоже можно развить при желании и некоторых усилиях.

ИА REGNUM: Работникам каких сфер, может быть, придется переквалифицироваться, переучиваться, получать новые специальности?

Максим Спиридонов: Прямо сейчас, в период пандемии и на фоне диджитализации компаний очевидно, что осваивать новые специальности стоит тем, кто работал в офлайне. Эти люди уже остались без работы либо рискуют потерять ее в ближайшее время. Для них важно быстро освоить нужный навык, чтобы получить работу.

Конечно, офлайн-услуги никуда не денутся и после кризиса восстановят свои позиции. Но бизнес так или иначе возьмет на вооружение возможности онлайна. Это значит, что даже офлайн-специалистам все равно нужны будут навыки работы в диджитал. Потому что сейчас в первую очередь на плаву держатся те компании, которые успели частично или полностью трансформироваться в онлайн.

Что касается будущих перспектив, то уже сейчас создаются роботы, которые легко заменяют ручной человеческий труд. По мере роста производства и распространения эти роботы начнут «выдавливать» с рынка труда тех специалистов, которые выполняют работу с помощью простых алгоритмов. Так, бухгалтеры, младшие юристы и охранники не смогут конкурировать с роботами, которые будут делать работу намного быстрее и качественнее.

Все это значит лишь то, что людям необходимо осваивать профессии, связанные с творчеством, — это то, чего роботы не умеют делать самостоятельно.

ИА REGNUM: Что показал коронавирус — какие профессии востребованы больше всего? Какие будут в будущем?

Максим Спиридонов: В период карантина наибольшей популярностью стали пользоваться профессии, связанные с IT и диджитал. Нетология видит это еще и по тому, какие онлайн-программы стали более востребованы. Например, за период с середины марта по май продажи по направлениям программирования, дизайна и интернет-маркетинга выросли в среднем на 200%.

Наиболее востребованными стали онлайн-программы по интернет-маркетингу, таргетированной и контекстной рекламе, SMM, продакт-менеджменту, коммерческой редактуре, веб‑ и графическому дизайну, Python-, iOS-, Frontend-, веб-разработке и тестированию ПО.

Трендами последних лет были и остаются аналитика, большие данные, машинное обучение и автоматизация. Искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность быстро внедряются во все области жизнедеятельности человека. Более того, вся инфраструктура жизни, бизнеса, государства будут строиться с учетом этих технологий.

Поэтому в будущем будут востребованы специалисты, которые смогут профессионально работать с этими технологиями — создавать, внедрять и оказывать эксплуатационную поддержку.

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