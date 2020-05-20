Несмотря на снятие ограничений, еще значительное количество людей в России продолжает жить в условиях самоизоляции. В регионах разная эпидемиологическая ситуация, поэтому пока не все смогли выйти на работу.

Второй месяц в России люди находятся дома и приспосабливаются к новым условиям жизни, работы, учебы. Службы доставки, всевозможные онлайн-сервисы, дистанционное обучение — таковы новые реалии весны 2020 года.

О том, как страна справляется с самоизоляционным режимом, — в трансляции ИА REGNUM.

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