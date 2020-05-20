В Рязанской области для большинства школьников закончился учебный год
Учебный год завершился 21 мая для учеников 1 — 8 классов в Рязанской области, сообщает региональное министерство образования и молодёжной политики. У школьников начались каникулы.
Курортное озеро в Железноводске. Подготовка к купальному сезону
Администрация Железноводска (c)Мина Ахвердиева
Курортное озеро в Железноводске готовят к купальному сезону
Курортное озеро в Железноводске готовят к купальному сезону-2020. Декоративный водоем сначала очистят от тины и мусора при помощи техники, а затем дно обследуют водолазы, сообщилиИА REGNUMв пресс-службе мэрии.
Курортное озеро в Железноводске. Черепаха
Администрация Железноводска (c)Мина Ахвердиева
Школьники Москвы больше не просят компьютеры для дистанционного обучения
По состоянию на 21 мая запросов на выдачу технических средств от учителей или учащихся нет ни в одной школе Москвы.
Орёл на Курортном озере в Железноводске.
Фото Мины Ахвердиевой.
В Петербурге вуз учит студентов на онлайн-платформе для покера
Российским вузам нужна единая сетевая платформа для взаимодействия и обучения. Об этом заявил 21 мая ректор СПбГУ Николай Кропачев на онлайн-совещании с президентом Владимиром Путиным, передает корреспондент ИА REGNUM.
Монументальное искусство Железноводска: каменного орла сменил бронзовый
В Железноводске установили скульптуру самого большого на Кавминводах орла. Его вес превышает несколько сотен килограммов, а размах крыльев составляет более 2 метров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.
Ростовские школьники получат продуктовые наборы в мае
В Ростовской области школьники, относящиеся к льготной категории, будут обеспечены продуктовыми наборами в мае.
Здравый смысл, а не крайности: об «антивирусной рассадке» в самолётах
Обращение российских авиаперевозчиков об отмене «антивирусной» рассадки пассажиров понятно, компании хотели бы скорее восстановить нормальную деятельность, что вряд ли возможно с учётом предлагаемых изменений, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.
Политолог: закон о регистре граждан создаст в России параллельную власть
Создание единого федерального информационного регистра граждан может обернуться для России появлением параллельной непрозрачной власти. Об этом заявил политолог Сергей Михеев, сообщает 21 мая ИА Красная Весна.
«Первое и главное, для страны возникает параллельная власть, которая будет контролироваться людьми не избираемыми и даже не назначаемые по закону», — сказал Михеев.
Роспотребнадзор и Ространснадзор подписали соглашение о взаимодействии
В период угрозы распространения коронавируса Роспотребнадзор и Ространснадзор будут взаимодействовать. Соглашение об этом подписали Анна Попова и Виктор Басаргин.
В казанском метро появится поезд с защитой от коронавируса
В казанский метрополитен поступит новый четырехвагонный поезд метро, который изготовили на заводе «Метровагонмаш». Конструкция поезда позволяет свободно передвигаться благодаря единому сквозному проходу, особенно для пассажиров с багажом, и свести контакты между людьми к минимуму.
В Ростове-на-Дону проследят за соблюдением масочного режима
В Ростове-на-Дону организован тотальный контроль за соблюдением масочного режима. Проверки пройдут не только в общественных местах, но и на улицах.
Музей «Гараж» скорректировал график выставок на 2020 год
Выставочный график основных событий в текущем году скорректировало руководство музея современного искусства «Гараж». График распространила пресс-служба музея.
Есть надежда на свободную летнюю жизнь: о пике пандемии коронавируса
Российская статистика второй половины мая действительно вселяет надежду, что пик эпидемии пандемии коронавируса уже пройден. Появилась надежда на свободную летнюю жизнь, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.
Воронежские волонтёры доставили нуждающимся 28 тыс. продуктовых наборов
28 тысяч бесплатных продуктовых наборов в рамках акции взаимопомощи #МыВместе доставили волонтёры пожилым людям, инвалидам и другим нуждающимся гражданам в Воронежской области.
В Ростовской области частично возобновил работу рынок «Атлант»
В Аксайском районе Ростовской области частично возобновил работу центр торговли «Атлант».
»Сейчас ситуация на рынке контролируемая: торговлю в павильонах с условием соблюдения всех требований осуществляют лишь те, кто получил соответствующее разрешение», — пояснил заместитель донского губернатора Михаил Корнеев.
Казус на казусе: ситуация с понятием «самоизоляция»
Ситуация с самоизоляцией, действительно, с юридической точки зрения содержит в себе определенные правовые казусы, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.
Определены финалисты конкурса фестиваля «Интермузей-2020»
Финалистов межмузейного конкурса, который проводится в рамках фестиваля «Интермузей-2020», определили организаторы фестиваля. Результаты отбора опубликованы на сайте Министерства культуры РФ.
В РФ катастрофически выросло количество случаев депрессии — врач
В России имеет место истерия по поводу распространения коронавируса, считает депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв («Родина»).
Страшные уроки пандемии коронавируса: повод для изучения
Страшные уроки пандемии коронавируса предстоит изучить всем ведущим мировым державам, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.
Мариинский театр покажет оперу «Мертвые души» онлайн
Оперу Родиона Щедрина «Мертвые души» покажет в своем онлайн-кинотеатре Мариинский театр в четверг, 21 мая. Об этом сообщает пресс-служба театра.
Колоссальные расходы: в пандемию предприятия АПК несут издержки
Предприятия АПК несут дополнительные издержки на все профилактические мероприятия по повышению защиты сотрудников, по недопущению заноса коронавируса. Это колоссальные расходы, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
Московского врача, рассказавшего о проблемах, попросили уйти
Врач-терапевт Алексей Логунов, работавший в Телемедицинском центре (ТМЦ) департамента здравоохранения Москвы и рассказавший о проблемах учреждения корреспонденту ИА REGNUM досрочно прекратил работу по инициативе начальства. Об этом он лично сообщил корреспонденту ИА REGNUM.
По словам медицинского работника, после публикации его вызвали к руководству и предложили заранее прекратить работу. Врач ранее уже написал заявление об увольнении и доработать ему оставалось одну неделю. При этом заработную плату ему обещали выплатить в полном объёме.
«Онкологов нет!» Что опровергает департамент здравоохранения Москвы
«Ни один городской стационар, оказывающий помощь онкологическим пациентам, не был закрыт или перепрофилирован в период пандемии. Оказание медицинской помощи по профилю не прекращалось ни на один день», — уверяют в департаменте здравоохранения Москвы.
Как потратить время на каникулах с пользой?
Пандемия, очевидно, застанет нас и летом, но «Сириус» призывает обратить самоизоляцию себе на пользу: заняться обучением и профориентацией детей. В этом деле помогут и региональные центры, создаваемые в каждом регионе страны по модели «Сириуса» в соответствии с поручением президента и Стратегией научно-технического развития РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель Фонда «Талант и успех» и Образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева:
В Петербурге в дни самоизоляции процветает «тихий алкоголизм»
В Санкт-Петербурге пока не отмечен рост числа госпитализаций лиц с алкогольной зависимостью, однако это не означает, что петербуржцы стали меньше пить. Горожане продолжают употреблять алкоголь дома и боятся обратиться за помощью из-за угрозы заразиться коронавирусом.
Пушкинский театральный фестиваль в Пскове проходит в онлайн-формате
В Пскове открылся XXVII Пушкинский театральный фестиваль. Как и все массовые культурные мероприятия весны 2020 из-за сложной эпидемиологической ситуации он проходи в онлайн-формате. Правда, на сайте администрации Псковской области, отмечается, что осенью организаторы намерены провести форум в традиционной очной форме.
Вниманию поклонников театрального искусства будет предложены трансляции 22 спектаклей трупп из Петербурга, Бурятии, Карелии, Омской, Саратовской, Тюменской областей, а также их Израиля, Литвы, Финляндии и Эстонии.
В Казань из Якутии вернутся около 200 вахтовиков
В Казань из Якутии 21 и 22 мая вернутся 176 вахтовиков. Они будут направлены в санаторий «Ливадия» на двухнедельный карантин под наблюдение медиков.
Джазмены поддерживают музыкантов, оказавшихся в трудной ситуации
Пандемия коронавируса привела к «заморозке» всей концертной и гастрольной деятельности музыкантов, что привело многих исполнителей к тяжелому финансовому положении. Известные джазмены, устроители фестивалей, меценаты и просто поклонники этого направления музыки решили подержать коллег по цеху.
В Петербурге медики дадут пушечный залп в честь Дня города
Отмечать День города в Петербурге 27 мая собираются в онлайн-режиме. О планах на 317-летие Северной столицы сообщает Смольный — подготовлено 140 различных мероприятий.
На Кубани карантин продлевается до 6 июня
Карантин на территории Краснодарского края продлён до 6 июня, сообщили в региональном оперштабе 21 мая. Вместе с тем, с 23 мая в регионе снимают ряд ограничений.
В Саранске с 25 мая общественный транспорт может начать полноценную работу
В случае сохранения динамики снижения распространения коронавирусной инфекции в Мордовии до конца текущей недели с 25 мая в Саранске общественный транспорт возобновит работу в штатном режиме.
Кредитные каникулы: ЦБ упростил подачу документов через «Госуслуги»
Для заявки на кредитные каникулы граждане России теперь получили возможность отправлять справку по форме 2-НДФЛ и выписку со счёта в Пенсионном фонде через портал «Госуслуги». Об этом 21 мая говорится в пресс-релизе Банка России.
Справка по форме 2-НДФЛ и выписка со счёта в Пенсионном фонде России необходимы для подачи заявки на предоставление кредитных каникул по новому антикризисному закону № 106-ФЗ.
Авиакомпания Utair получила аккредитацию на полеты в Пекин и Шанхай
Российская авиакомпания Utair в рамках программы по доставке медицинских грузов получила аккредитацию на полеты в китайские города Пекин и Шанхай. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
По словам директора по производству «Utair — Пассажирские авиалинии» Андрея Семенова, доступ к программе перевозке грузов помогает медицинским учреждениям Сибири получать из Китая необходимые средства индивидуальной защиты и спецодежду. Например, в компании приступили к выполнению полетов и доставили из Ханчжоу в Сургут свыше 3,6 тыс. единиц груза: медицинские маски, халаты, защитные костюмы и бахилы. На очереди также аккредитация на полеты в Нанкин, Тяньцзинь, Шицзячжуан и Шэньчжэнь.
Первое онлайн-заседание Мосгордумы намечено на 27 мая
На 27 мая 2020 года намечено заседание Московской городской думы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM несколько депутатов думы.
Спасёт человеческие жизни: узаконивание понятия «самоизоляция»
Введение понятия «самоизоляции» в законодательство поможет ускорить реагирование в случае возникновения опасности и, что самое главное, поможет спасти многие человеческие жизни, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова, к. ю. н. Наталья Свечникова.
Депутаты Мосгордумы назвали «издевательством» программу для заседаний
Цифровая платформа, на которой тестируется возможность проведения заседаний Московской городской думы в режиме онлайн, вызвала ряд нареканий. Видео с первого пробного использования программы разместил в своём телеграм-канале депутат Мосгордумы Евгений Ступин (КПРФ).
Лучше отложить, чем ограничить заполняемость: об авиаперевозках
Было бы правильно отложить срок возобновления авиаполетов, но никак не ограничивать пассажиропоток авиакомпаний, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари», к. э. н Александр Разуваев.
В Ростовской области составили 10 тыс. протоколов о нарушении самоизоляции
В Ростовской области за весь период пандемии составлено более 10 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции. Около 700 административных протоколов составлено в отношении нарушителей масочного режима.
Новый вызов в период пандемии коронавируса: безработица
Безработица — это абсолютно новый вызов для российского правительства в период пандемии коронавируса. И вызов, надо сказать, неожиданный, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари», к. э. н. Александр Разуваев.
Опять двойка: индекс самоизоляции Петербурга остаётся в красной зоне
Индекс самоизоляции Петербурга продолжает оставаться в красной зоне, несмотря на угрозы и увещевания властей. Судя по данным сервиса «Яндекса», 21 мая он опустился туда уже с 09:00, а к полудню четверга рухнул ниже двойки — до 1,9 балла.
Заполнение самолётов: у авиаперевозчиков и Роспотребнадзора разные задачи
Авиаперевозчиков можно понять — они и без того в связи с критическим сокращением количества рейсов в период пандемии понесли серьёзные убытки, особенно с учётом того, что лизинговые платежи по простаивающим самолётам никто не отменял, а стоянка в аэропортах остаётся платной, заявил корреспонденту ИА REGNUM коммерческий директор, совладелец «Нью Рига Финанс Клаб» Петр Бубнов.
В Астрахани волонтеры АНО «Синяя птица» присоединились к акции #МыВместе
Продуктовые наборы для астраханских семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, развозят волонтеры АНО «Синяя птица» и регионального штаба #МыВместе. Об этом сообщили в пресс-службе некоммерческого общества.
«Радар надежды» покажет все ограничения и карантинные требования в регионах
Для всех, кто в условиях пандемии всё же вынужден летать в разные города, появился сервис «Радар надежды». На нём можно проверить карантинные статусы и требования к путешественникам.
В Поволжье число носителей коронавируса выросло до 28,3 тыс. человек
В Приволжском федеральном округе на 21 мая выявили 934 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 28 361 случая.
На брянской границе за два месяца задержали свыше 300 нарушителей
Более 300 человек пытались незаконно пересечь российско-белорусскую границу в Брянской области за период введения ограничительных мер по коронавирусу. Нарушителей задерживают и привлекают к ответственности, сообщили 21 мая в региональном оперативном штабе.
В Брянске к работе волонтерского штаба присоединился инвалид-колясочник
К работе волонтерского штаба акции #МыВместе в Брянске присоединился инвалид-колясочник Константин Мацуро. Об этом сообщили в пресс-службе штаба.
Курганские волонтёры помогли многодетной семье погорельцев
Курганские волонтёры 21 марта с утра помогают семье погорельцев из садового товарищества «Просвещенец» разобрать останки жилища. На пепелище работает двадцать добровольцев, сообщила корреспонденту ИА REGNUM координатор по работе с прессой штаба #МыВместе по Курганской области Елена Васильева.
Из сухой сводки регионального ГУ МЧС известно, что пожар в курганском СНТ «Просвещенец» случился среди ночи 12 мая. Сгорели кровля двухэтажного жилого дома, баня и надворные постройки. Ликвидация огня велась почти два часа.
Без крыши над головой осталась семья из шести человек, трое из которых — несовершеннолетние.
Информационная машина давит не на те педали: о пике коронавируса
Ощущение того, что пик эпидемии коронавируса пройден, есть у многих граждан, но подтверждением может быть только официальная статистика, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
В Москве задержали распространителя фейка о продаже масок из гумпомощи
Жительница Москвы задержана в рамках расследования уголовного дела о распространении ложных сведений о продаже защитных масок, которые якобы поступили в Россию в качестве гуманитарной помощи от КНР. Об этом заявила 21 мая официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Крупные торговые сети в РФ продолжили акцию обнуления торговой наценки
Обнуление торговой наценки на ряд социально значимых товаров в условиях борьбы с распространением коронавируса до конца июня продлили торговые сети «Магнит», Х5 Retail Group и Metro. Об этом сообщается в совместном заявлении торговых сетей.
Департамент здравоохранения Москвы ответил на критику врача
Департамент здравоохранения Москвы подготовил ответ на статью ИА REGNUM «Вы ещё живы?» Изнанка борьбы с коронавирусом в Москве», в которой сотрудник телемедицинского центра департамента Алексей Логунов подверг критике работу медучреждения.
В оренбургском Акбулаке отменили карантин по коронавирусу
В Оренбургской области с 21 мая снят карантин по коронавирусу в Акбулаке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.
Согласно постановлению администрации Акбулакского района, на территории райцентра отменен карантин, сняты ограждения и круглосуточные посты на дорогах общего пользования, пересекающих границы поселка.
В муниципальном образовании хозяйствующим субъектам и населению рекомендовано соблюдать правила режима самоизоляции: проводить дезинфекцию, использовать средства индивидуальной защиты и не игнорировать социальную дистанцию.
В Саратовской области выявили ещё 67 положительных тестов на коронавирус
В Саратовской области 21 мая подтвердились 67 новых положительных тестов на коронавирус. Всего с начала наблюдения в регионе числятся носителями вируса 2139 человек. Выздоровели с начала эпидемии 639 человек, за последние сутки — 59 пациентов. С начала пандемии скончались 15 человек.
В Удмуртии выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом
В Удмуртии по состоянию на 21 мая выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых заражений в регионе выросло до 477 случаев.
Банки одобрили пермякам кредитные каникулы на более 1,7 млрд рублей
Банки Пермского края оформили кредитные каникулы по обращениям местных жителей в общей сложности на более чем 1,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба Пермского отделения Уральского ГУ Банка России.
С 20 марта по 13 мая в кредитные учреждения поступило почти 6 тыс. заявок с просьбой о кредитных каникулах. Рассмотрено более 90% обращений об отсрочке займа. По 70% из рассмотренных заявлений принято положительное решение.
Предприниматели подали в банки почти 2,5 тыс. заявок о кредитных каникулах. Одобрено 65% рассмотренных обращений на общую сумму более 1,7 млрд рублей.
Новосибирский студент просит снизить стоимость дистанционного обучения
Студент Новосибирского государственного университета обратился к руководству вуза и в министерство образования с просьбой снизить плату за обучение. Он назвал «вопиющей несправедливостью», что после перехода на дистанционный режим форма лекций она осталась такой же, как и ранее.
В Казани возобновляет работу зооботанический сад
В Казани с 21 мая возобновляется работа зооботанического сада «Река Замбези». Посетить можно будет как новую, так и старую территорию.
Социальные учреждения Забайкалья пренебрегают карантинными мероприятиями
Забайкальские власти обнародовали итоги проверок учреждений социальной сферы — детских стационарных учреждений, пансионатов для людей старшего поколения и лечебных учреждений в Забайкальском, Краснокаменском, Борзинском, Оловяннинском, Могойтуйском районах. По словам заместителя председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягмы Ванчиковой, которые сегодня, 21 мая, цитирует официальный сайт региона, выяснилось, что в ряде лечебных учреждений пренебрегают санитарными нормами и правилами.
«Необходимо надлежащим образом организовать утренние фильтры, как для медицинских работников, так и для пациентов, а также соблюдать социальную дистанцию среди посетителей поликлиник, ожидающих приема врача», — сказала вице-премьер.
В Оренбуржье мэр Орска пригрозил населению карантином
В Оренбургской области глава Орска Василий Козупица заявил в Instagram, что ситуация с коронавирусом в городе вызывает тревогу. За последнюю неделю выявлено 33 носителя SARS-CoV-2, выявить источник заражения становится все труднее. Если жители будут игнорировать правила режима самоизоляции, то муниципалитет закроют на карантин.
Московские волонтёры выполнили более 23 тыс. запросов горожан
В Москве за период самоизоляции волонтеры помогли москвичам и выполнили более 23 тыс. их запросов, пройдя при этом более 40 тыс. км.
Тюменцы игнорируют масочный режим
В Тюменской области первый этап снятия ограничений, введённых в связи с пандемией коронавирусной инфекции, может дать новый виток заражений, если граждане не будут соблюдать элементарный масочный режим. Об этом заявила главный государственный санитарный врач региона Галина Шарухо.
На сегодня коэффициент SARS-CoV-2 в регионе составляет менее 0,8, что стало поводом для перехода к снятию ограничений. Однако жители региона зачастую игнорируют санитарные требования — появляются в магазинах и в общественном транспорте без масок и перчаток.
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве будет по-майски тепло
Возвращения тёплой погоды в Московский регион не произойдёт до конца текущей недели. Потеплеет не раньше 26 мая, сообщил 21 мая научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд «Российской газете».
Более 40 тысяч жителей Москвы получают повышенное пособие по безработице
Свыше 40,5 тысячи жителей Москвы выплачивается повышенное пособие по безработице. Об этом 21 мая рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Тюмени восстанавливается объём автотранспортных перевозок
В Тюмени, которая вошла в первый этап снятия ограничений по коронавирусной инфекции, объёмы пассажирских перевозок на общественном транспорте достигли 70%. Об этом заявил мэр областной столицы Руслан Кухарук.
По его словам, количество поездок граждан на общественном транспорте растёт. Уже полностью восстановлены дачные маршруты автобусов. Постепенно будет увеличено и число транспорта на городских маршрутах.
Ураза-байрам в Татарии отметят дистанционно
Мусульмане в Татарии 24 мая отметят Ураза-Байрам, завершающий священный месяц Рамазан, дистанционно.
В Кургане цирк из Петербурга спасают курами, овсом и рыбой
В Курганской области застрявший из-за пандемии коронавируса передвижной цирк «Виват» из Санкт-Петербурга получил большую продовольственную помощь для дрессированных животных от волонтёров. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».
В Прикамье отсутствие связи вызвало проблемы в дистанционном обучении
В Октябрьском районе Пермского края школьников более 40 деревень и сел перевели на дистанционное обучение посредством электронных средств, притом что населенные пункты находятся вне зоны покрытия сотовой связью либо широкополосным доступом в интернет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.
В частности, в деревне Новопетровка при отсутствии полноценного интернет-соединения обучение организовали посредством электронных средств. Только после 28 апреля по решению директора Щучье-Озерской средней школы учеников обеспечили учебными материалами на бумажных носителях, назначены ответственные лица за их прием и передачу.
Кроме того, при выбранном формате обучения детей школы не всегда учитывают имущественное положение семей. Так, в одной из многодетных семей, где воспитывается пять детей школьного возраста, имелся только один на всех смартфон. В другой семье дети обращались к знакомым с просьбой дать им на время в пользование телефон.
Прокурор внес представление главе администрации Октябрьского городского округа и потребовал принять меры организационного характера.
В Воронежской области прокуратура проверяет выплаты медработникам
Нарушения в начислении стимулирующих надбавок медицинским работникам, работающим с коронавирусной инфекцией, выявила прокуратура Воронежской области в Терновской районной больнице.
В Ульяновской области начнут работать клубы
В Ульяновской области вслед за возобновлением работы учреждений культуры начнутся занятия и в клубных формированиях.
Учреждения культуры Ульяновской области возобновляют работу
В Ульяновской области открылись музеи, 20 мая стали принимать посетителей библиотеки, 25 мая возобновят работу архивы.
В Бурятии 12-летний мальчик остался в обсерваторе один
В обсерваторе в посёлке Сотниково под столицей Бурятии 12-летний мальчик проживает один. Как сообщили ИА REGNUM в детской республиканской больнице, его родителей госпитализировали после выявления коронавируса.
«Медики же, тоже оторванные от своих семей, стараются уделить ребёнку как можно больше внимания, жалея и сочувствуя ему», — отмечают в больнице.
В Бурятии пятые сутки не могут найти сбежавшего из больницы подростка
В Бурятии пятый день продолжаются поиски 17-летнего подростка, который ранее сбежал из больницы, куда был помещен с подозрением на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Владимирских нарушителей режима самоизоляции оштрафовали на 1,5 млн рублей
Во Владимирской области к 18 мая было рассмотрено 1307 административных дел о нарушении режима самоизоляции. Общая сумма штрафов, которые заплатили жители региона, составила 1 млн 521,3 тысячи рублей.
В больницу им. Середавина Самары поставили 15 новых аппаратов ИВЛ
15 новых аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) доставили в больницу им. Середавина в Самаре. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
По сообщению пресс-службы ведомства, эти аппараты были закуплены за счет средств федерального бюджета.
Пассажиропоток московского метро за неделю вырос на 14%
Пассажиропоток Московского метрополитена за неделю вырос на 14%, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова призвала учреждения культурной сферы развивать интерактивное направление и далее — даже после снятия режима самоизоляции в России.
Свердловский губернатор призвал не допускать очередей в метро Екатеринбурга
В Екатеринбургском метрополитене нельзя допускать очередей, ведь это идёт в ущерб эпидемиологической безопасности, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram.
Ранее в метро создались большие очереди на входной зоне — пассажиров стали полностью досматривать. Глава региона признал, что очень важно защитить людей от террористической угрозы, однако нельзя это делать в ущерб санитарным нормам.
«Руководство метрополитена должно создать условия, чтобы дистанция между людьми выдерживалась», — написал Куйвашев.
Губернатор призвал мэра Екатеринбурга Александра Высокинского проследить, чтобы очередей в метро не возникало.
Учителя РСО-Алании пожаловались на сборы денег для оказания помощи врачам
Работники бюджетных образовательных учреждений Северной Осетии рассказали о том, что из их заработной платы удерживают денежные средства. Они должны пойти якобы «на помощь медицинским работникам и гражданам, пострадавшим от пандемии коронавируса». По данной информаии организована проверка прокуратуры.
В Чечне запретили передвижение внутри республики на Ураза-байрам
В Чечне запрещено транспортное сообщение между населенными пунктами во время празднования Ураза-байрам. Эти требования касаются всех, кроме экстренных служб. Об этом заявил 20 мая в ходе совещания по вопросам обеспечения порядка на территории Чечни во время празднования одного из главных мусульманских праздников министр внутренних дел по ЧР Руслан Алханов.
В Краснодаре могут продлить карантин
Жёсткий режим карантина в Краснодаре может сохраниться и после 23 мая — в случае, если вырастет уровень заражения коронавирусом. Об этом заявил глава города Евгений Первышов 20 мая.
Глава минздрава Крыма заверил, что все медики получили положенные выплаты
Глава минздрава Крыма Игорь Чемоданов заверил, что все медики получили положенные выплаты. Но только те, кто работал с ковидными больными.
В Москве, Петербурге и Казани откроются автокинотеатры
Шесть автокинотеатров сети «Каро» будут открыты в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Сейчас идет согласование мест и условий работы с администрацией городов.
Пациенты обсерватора в Бурятии швырялись камнями и гоняли медиков по лесу
Медицинские работники обсерватора в посёлке Сотниково под столицей Бурятии Улан-Удэ подверглись нападению со стороны размещённых там граждан. Об этом рассказали сами медики в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Чиновники выпустили ролик с извинениями крымских врачей перед Аксёновым
Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи опубликовал от имени коллектива видеообращение со словами поддержки к главе Крыма Сергею Аксёнову и руководителям всех уровней, назвав «склочниками» всех, кто публично заявляет о проблемах врачей в республике.
Югра не готова к снятию ограничений по коронавирусу
Югра не готова к первому этапу снятия ограничений. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова 20 мая на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Для перехода к первому этапу необходимо, чтобы коэффициент распространения инфекции был менее одного, на сегодня он — 1,82. Наличие свободного коечного фонда, с учётом запланированных к развертыванию, должен быть 50%, в регионе пока — 45%. Единственно, что показатель охвата тестированием населения превышает необходимый в два раза.
Югра не готова к снятию ограничений по коронавирусу
Югра не готова к первому этапу снятия ограничений. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова 20 мая на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Для перехода к первому этапу необходимо, чтобы коэффициент распространения инфекции был менее одного, на сегодня он — 1,82. Наличие свободного коечного фонда, с учётом запланированных к развертыванию, должен быть 50%, в регионе пока — 45%. Единственно, что показатель охвата тестированием населения превышает необходимый в два раза.
Очаг заражения коронавирусом от парикмахера под Белгородом проверит СК
Информацию СМИ о заражении коронавирусом 23 человек от парикмахера проверят следователи в Белгородской области.
На Брянском машзаводе установили стационарный тепловизор
Стационарный тепловизионный комплекс установили на проходной Брянского машиностроительного завода. Теперь на входе в предприятие аппаратура автоматически измеряет температуру тела сотрудников и посетителей, не затрудняя никому движение, сообщили 20 мая в пресс-службе завода.
В Башкирии появится центр волонтерства
Республиканский волонтерский цент планируют создать в Башкирии. Об этом 20 мая сообщил глава республики Радий Хабиров на встрече с добровольцами, которая состоялась в дистанционном формате.
По его словам, этот центр, которому планируют выделить отдельное здание, должен будет объединить под своей крышей все волонтерские движения республики.
В Белгородской области умер тринадцатый пациент с коронавирусом
Пациент с подтверждённым коронавирусом скончался в Белгородской области. Это 13-й летальный исход, зарегистрированный с начала пандемии, сообщили 20 мая в региональном оперативном штабе.
На саратовский аптечный склад поступили более 240 тыс. масок
В Саратовской области закуплено и поступило на аптечный склад более 240 тыс. масок и 19,5 тыс. защитных костюмов производства местной компании «Балтекс».
В Ростовской области самоизолировался ещё один депутат ЗС с коронавирусом
Депутат Законодательного собрания Ростовской области Александр Скрябин («Единая Россия») получил положительный результат теста на коронавирус. Свою работу народный избранник продолжит в дистанционном режиме.
Воронежские власти обещают помощь арендаторам крытых рынков
Предприниматели, арендующие торговые точки на крытых рынках Воронежской области, получат поддержку от региональных властей. Об этом сообщили региональные власти после выступления торговцев рынка «Придача».
Ростовский губернатор потребовал подавить вспышку SARS-CoV-2 в Сальске
Губернатор Ростовской области Василий Голубев потребовал оперативно ликвидировать вспышку коронавирусной инфекции в Сальском психоневрологическом интернате. В настоящее время социальное учреждение закрыто на 28 дней.
В Кинешме объяснили сбор данных о родителях школьников
Поручение о сборе школами Кинешмы Ивановской области данных родителей, работающих за пределами региона, связано с эпидемиологической ситуацией. Соответствующее разъяснение ИА REGNUM предоставили в администрации города Кинешмы.
Названы регионы — лидеры по количеству тестов на наличие SARS-CoV-2
По количеству проведенных тестов на наличие коронавируса лидируют 10 регионов России. На первом месте — Москва (1 млн 853 тыс. 074 лабораторный исследований), а втором — Санкт-Петербург (558 тыс. 716), на третьем — Подмосковье (422 тыс. 163).
Индекс самоизоляции «Яндекса» в Москве снизился до рекордно низкого балла — 1,9. Это означает, что на улице очень много людей.
В Уфе появится Аллея врачей
Аллея врачей будет создана в Уфе. Об этом 20 мая сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с добровольцами республики.
По его словам, эта аллея будет посвящена всем врачам, которые приняли удар на себя в борьбе с коронаварусом и находятся на переднем крае. Аллея будет находиться в центре города, но пока место ее не определено. На ней высадят красивые деревья.
Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве предложили обжаловать онлайн
Решение о назначении штрафа за нарушение режима самоизоляции в Москве можно будет обжаловать в режиме онлайн. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале оперативного штаба по профилактике коронавируса в столице.
Так, соответствующий раздел появился на официальном портале мэра Москвы. Отмечается, что в разделе «Обжалование штрафов» предоставлена информацию о том, какой алгоритм действий следует предпринять человеку в случае получения им незаслуженного штрафа. В этом же разделе можно подать жалобу в электронном виде.
В Петербурге начали платить по 800 рублей на маски и перчатки
В Петербурге начались выплаты отдельным категориям граждан по 800 рублей на приобретение средств индивидуальной защиты — масок и перчаток, ношение которых стало обязательным в общественных местах с 12 мая.
«Орлёнок» встречает летний сезон во всеоружии: главное — здоровье детей
Инфраструктура детских лагерей, а также кадровый состав полностью готовы к приему детей, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.
Глава или муфтий? В Дагестане ищут виновных в ситуации с коронавирусом
Супруга муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева — журналист Айна Гамзатова — выступила с критикой в адрес главы республики Владимира Васильева. Она упрекнула руководителя Дагестана в том, что он пытается переложить на муфтият всю ответственность за ухудшение в регионе ситуации с коронавирусом. Текст опубликован на ее странице в Facebook.
В Карачаево-Черкесии у пациентки с COVID-19 родился здоровый малыш
У жительницы Карачаево-Черкесии, проходившей лечение от COVID-19, родился здоровый ребенок. Тесты, сделанные новорожденному, показали отрицательный результат, сообщили 20 мая в пресс-службе главы и правительства региона.
Минкультуры РФ рассмотрит заявки на производство кинопроектов дистанционно
Прием заявок в онлайн-формате на получение субсидий для производства игровых фильмов начали в Департаменте кинематографии Министерства культуры РФ. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе на сайте министерства.
Как москвичей штрафуют просто так: подборка историй
Пользователи «Социального мониторинга» жалуются на некорректную работу приложения и незаконные штрафы за нарушение самоизоляции. В магазине приложений Google Play «Социальный мониторинг» имеет рейтинг 1,1, такой же рейтинг и в App Store.
О проднаборах для учеников: школы Оренбурга сами выберут поставщиков
В Оренбурге школьники получат продовольственные наборы в конце учебного года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.
В состав набора войдут гречка, рис, перловка, мука, макароны, подсолнечное масло, сгущенка, печенье или вафли. Стоимость продуктового набора не должна превысить 503 рублей 80 копеек. Еще одним важным условием для поставщиков является возможность доставки всей продукции до дверей школы.
В мэрии подчеркнули, что школы самостоятельно определяются с поставщиками и запрашивают коммерческие предложения у потенциальных контрагентов. Свои предложения поставщики должны предоставить директорам школ 21 мая. Планируется, что до конца недели (24 мая) все проекты договоров пройдут экономическую экспертизу.
С 25 мая в Красноярском крае открываются парикмахерские, салоны красоты и косметические салоны. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.
Изменения в указ о дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавируса в регионе, внёс губернатор Александр Усс.
В Ростовской области безработица из-за пандемии побила антирекорд
Около 36 тыс. жителей Ростовской области поставлены на учёт в центры занятости населения в период распространения коронавируса. Об этом в ходе онлайн-брифинга 20 мая сообщил глава региональной службы занятости Сергей Григорян.
Новый учебный год в Красноярском крае планируют начать в обычном режиме
В Красноярском крае новый учебный год планируют начинать в традиционном режиме. По словам губернатора региона Александра Усса, ученики пойдут в школу к своим учителям и одноклассникам.
Парад Победы ознаменует победу над коронавирусом — эксперт
В Кремле рассматривают возможность провести голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня. Идея хорошая, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари», к. э. н. Александр Разуваев.
В Екатеринбурге отметят Ураза-Байрам дистанционно
Мусульмане Екатеринбурга проведут праздник Ураза-Байрам в дистанционном режиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресc-службе горадминистрации.
Cвященный для приверженцев ислама месяц Рамадан будет отмечаться без коллективных пятничных молитв.
По словам главы Духовного управления мусульман Свердловской области Абдуль-Куддуса, мусульмане с пониманием отнеслись к такому положению вещей. Меры продиктованы борьбой с распространением новой коронавирусной инфекции.
«Никто не обвиняет нас в том, что мы не пускаем в мечеть», — отметил Абдуль-Куддус.
Новосибирцам покажут первый виртуальный спектакль
В Новосибирской области пройдёт премьера первого цифрового спектакля с элементами дополненной реальности. Виртуальный спектакль-прогулка «Домой» театра «Старый дом» запланирован на 25 мая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В «Ахмате» сообщили об отрицательных тестах игроков, находящихся в Грозном
Тесты на коронавирус у находящихся в Грозном футболистов «Ахмата» дали отрицательный результат.
Новосибирцам покажут первый виртуальный спектакль
В Новосибирской области пройдёт премьера первого цифрового спектакля с элементами дополненной реальности. Виртуальный спектакль-прогулка «Домой» театра «Старый дом» запланирован на 25 мая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Во Владимирской области глава города Коврова Юрий Морозов 19 мая без объяснения причин уволил директоров семи Домов культуры, художественных, музыкальных школ и школ искусства. Как сообщает ИА REGNUM, такое решение глава города объяснил потерями бюджета муниципального образования, причиной которых стала пандемия коронавируса.
По словам Морозова, перед «оптимизацией» чиновники проанализировали зарплаты руководителей учреждений культуры и пришли к выводу, что они слишком отличаются от зарплат рядовых сотрудников. Кроме того, из-за коронавируса бюджет уже недополучил 16,4 млн от платной деятельности культурных учреждений. Глава города опасается, что даже после снятия ограничений спрос на платные услуги резко упадет и школы искусств и ДК ещё долго не смогут принять столько же воспитанников и посетителей, сколько было до кризиса.
Губернатор раскритиковал сити-менеджера Ростова-на-Дону за формализм
Ростов-на-Дону, жители которого чаще игнорируют соблюдение масочного режима, рискует войти в число территорий региона, где будет установлен карантин. В ходе заседания регионального оперштаба донской губернатор Василий Голубев потребовал от сити-менеджера областного центра Алексея Логвиненко работать на результат, а не заниматься отписками.
25 млн рублей выплатили мурманчанам, потерявшим работу из-за пандемии
Власти Мурманской области выплатили более 25 млн рублей оставшимся без работы северянам. Помощь получили более 2 тысяч человек.
25 млн рублей выплатили мурманчанам, потерявшим работу из-за пандемии
Власти Мурманской области выплатили более 25 млн рублей оставшимся без работы северянам. Помощь получили более 2 тысяч человек.
Новые реалии Москвы: цифровой абсурд и беспомощность по законам Кафки
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что из-за пандемии работает без выходных и даже во сне видит борьбу с коронавирусом.
Прокуратура РСО-Алании выявила фейки о том, что коронавирус — это спекталь
В Северной Осетии выявлен ряд порталов в интернете и групп в соцсетях, публикующих недостоверные данные о ситуации с коронавирусом. Материалы проверки переданы в Генеральную прокуратуру, которая потребовала удалить данные материалы, сообщили 20 мая в пресс-службе надзорного ведомства.
В Воронеже торговцы рынка «Придача» вышли на митинг
На митинг за снижение стоимости аренды вышли торговцы одного из крупнейших рынков Воронежа — «Придачи» 19 мая. К зданию рынка на улице Димитрова пришли более сотни человек. Торговцы — а это около 80 ИП — просят администрацию рынка снизить арендную плату.
Ростовский губернатор пригрозил увольнениями нарушителям масочного режима
В Ростовской области нарушителей масочного режима могут уволить. Донской губернатор Василий Голубев указал на то, что зачастую чиновники, требующие соблюдения санитарных требований от жителей региона, сами игнорируют действующие правила.
Число угонов во время самоизоляции в РФ снизилось почти в два раза
Активность автоворов в России во время самоизоляции в апреле текущего года снизилась на 53% по сравнению с мартом. Об этом сообщает компания «АльфаСтрахование».
Результаты анализов на COVID-19 доступны в электронной медицинской карте
«У Вас нет антител к вирусу, что говорит о том, что Вам надо соблюдать меры предосторожности для предотвращения возможного заболевания. В случае, если на Вас наложен карантин постановлением Роспотребнадзора или информированным согласием, Вы обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение срока, указанного в данных документах», — такой комментарий предоставляется при отсутствии антител.
В ВОЗ объяснили, как в России ведут подсчёт статистики по COVID-19
В подсчёте статистики по коронавирусу Россия использует методологию Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сегодня, 20 мая, заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.
В Ростовской области назвали аутсайдера по соблюдению масочного режима
В Ростовской области Орловский район возглавил список муниципальных образований, где жители чаще игнорируют масочный режим.
В ЦСКА не выявили случаев заражения коронавирусом
В московском ЦСКА не выявлено случаев заражения коронавирусом. Все игроки, тренеры и сотрудники получили отрицательные результаты тестов.
Музейные работники приглашают на ежедневный «югорский цигун» онлайн
Ежедневно Музей природы и человека Ханты-Мансийского автономного округа проводит в прямом эфире утреннюю авторскую музейную разминку #сонастройка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила заведующая отделом музейных проектов Лариса Поршунова.
Уникальный комплекс суставной гимнастики на основе разминочного блока цигун разработан сотрудником музея Ильёй Самотёсовым. Каждый блок состоит из 20 упражнений и рассчитан на 15−20 минут. Он помогает людям поддерживать физическую форму и бодрость в течение дня. Особенно полезно заниматься суставной гимнастикой на самоизоляции.
В Ингушетии отменили коллективный намаз на Ураза-байрам
В Ингушетии введены ограничения на период празднования Ураза-байрам. Духовные лидеры республики приняли решение не проводить коллективный намаз по случаю окончания священного месяца Рамадан, а также призвали праздновать Ураза-байрам в кругу семьи, не посещая родных, чтобы не подвергать свою жизнь и жизнь близких опасности.
Петербурженка обнаружила дохлую мышь в детском продуктовом наборе
Петербурженка обнаружила труп мыши в детском продуктовом наборе, который получила от детского сада в связи с пандемией коронавируса. Своими переживаниями и фотографиями животного в пачке крупы она поделилась в Instagram.
Врач-инфекционист объяснил, почему в РФ нельзя смягчать режим самоизоляции
В тех странах, которые пошли на смягчение карантинных мероприятий, сразу возникла вторая волна заболеваемости COVID-19, считает врач-инфекционист Георгий Викулов.
В российских школах началось тестирование отечественного аналога Zoom
В школах Московской области и еще десяти регионах России началась апробация отечественного видеосервсиса по типу Zoom для учреждений образования. Об этом 20 мая сообщили в пресс-службе Министерстве просвещения.
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно стабилизируется. В ряде российских регионов ограничения можно постепенно снимать, заявил 20 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По его словам, стабилизация ситуации более всего заметна в Москве. Критерии для постепенной отмены ограничений достигнуты в 17 регионах, власти 14 из них уже начали послабления.
Власти Москвы отменили почти 850 штрафов водителям, которые допустили ошибку при привязке номера автомобиля к пропуску. Об этом 20 мая сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
«846 штрафов водителям, допустившим ошибку в номере при привязке к пропуску, отменила МАДИ», — сообщили в ведомстве.
В ряде территорий Ростовской области могут ввести карантин из-за SARS-CoV-2
В Ростовской области наряду со смягчением ограничительных мер в ряде территорий предлагается ввести карантин в тех городах и районах, где ситуация с распространением коронавируса наиболее сложная.
В Воронежской области запущен первый этап выхода из ограничений
Первый этап выхода из ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, стартовал в Воронежской области с 20 мая. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Гусев.
В Ростовской области смягчение режима самоизоляции начнут с 25 мая
В Ростовской области с 25 мая планируется приступить к следующему этапу смягчения режима самоизоляции. До конца рабочей недели будет определён ряд территорий, где ситуация с коронавирусом не вызывает опасений.
Роспотребнадзор: ношение маски в магазине не ущемляет права потребителя
Требование к посетителям магазинов надевать защитные маски не ущемляет их права, тогда как отказ от ношения маски представляет угрозу общественной безопасности. Соответствующее разъяснение опубликовано 20 мая пресс-службой Роспотребнадзора.
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о росте безработицы в России, передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая.
По словам Голиковой, число безработных в России выросло до 1,661 млн человек.
В Филатовской больнице в Москве лечатся свыше 830 пациентов с COVID-19
На лечении в Филатовской больнице Москвы находятся более 830 пациентов с COVID-19, сообщил 20 мая главврач учреждения Валерий Вечорко.
Регионы России ведут подготовку к проведению единого государственного экзамена. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 мая заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на правительственном часе в Совфеде.
«Решение по ЕГЭ будет принято в ближайшее время, но по информации субъектов РФ, которую мы сейчас аккумулируем, более 70 регионов подтвердили уже сегодня готовность к оснащению пунктов проведения ЕГЭ соответствующими средствами индивидуальной защиты», — заявила Голикова.
Герой России Дамир Юсупов доставит домой российских туристов
Российские туристы, выехавшие отдыхать на Средиземное море и лишённые возможности вернуться домой из-за распространения коронавируса, будут доставлены в Москву 20 мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ОНФ.
Рейс с туристами прибудет в Москву 20 мая ориентировочно в 22:45 в терминал F международного аэропорта «Шереметьево». Самолёт с туристами проследует по маршруту Мальта — Ларнака — Москва».
В Крыму могут открыть лагерь «Артек»
В конце мая в Крыму примут решение об открытии международного детского центра «Артек» для отдыха местных детей, если это позволит сделать эпидемиологическая обстановка. Об отдыхе в крымских оздоровительных лагерях детей из других регионов России пока речи не идёт.
В больнице № 2 в Москве лечатся 290 пациентов с подозрением на COVID-19
На сегодняшний день на лечении в инфекционной клинической больнице № 2 в Москве находятся 578 человек. Об этом сегодня, 20 мая, на странице в Facebook сообщила главврач медучреждения Светлана Краснова.
В Тверской области 649 человек вылечились после коронавируса
649 человек, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом, выздоровели в Тверской области по данным на 20 мая, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Только за последние сутки выписаны 29 пациентов.
Новый баланс офлайна и онлайна: какие технологии получат взрывное развитие
Как известно, кризис не создает что-то новое, а лишь ускоряет существующие тенденции. Этот кризис заставит ускорить свое развитие инструменты для удаленной работы, онлайн-развлечения, онлайн-фитнес, стриминг игр, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель венчурного фонда МТС Ислам Мидов.
Волонтеров за особые заслуги наградят премией «Доброе дело»
Специальной премией будут награждены волонтеры и предприниматели, оказывающие помощь нуждающимся в период борьбы с коронавирусом, по результатам подведения итогов конкурса «Доброволец России — 2020». Об этом сообщили в дирекции конкурса.
Минобрнауки: многие вузы перешли на ежемесячную оплату обучения
Многие российские вузы изменили приём оплаты от студентов, столкнувшихся с трудностями в период пандемии. Об этом сообщил 20 мая замминистра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук в эфире телеканала «Россия 1».
В Ростовской области могут открыть дежурные группы в детских садах
В ряде муниципальных образований Ростовской области в ближайшее время могут смягчить ограничительные меры. В частности, рассматривается возможность открытия дежурных групп в детских садах.
В Чечне раздали по 10 тыс. рублей 25 тысячам семей
В Чечне оказана финансовая поддержка 25 тысячам семей. Им было роздано по 10 тыс. рублей. Денежные средства на общую сумму 250 млн рублей предоставил на эти цели Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил 19 мая глава субъекта Рамзан Кадыров.
В Воронеже почти 100 автобусов проверили на соблюдение масочного режима
96 автобусов на предмет соблюдения водителями и пассажирами масочного режима проверили сотрудники ГИБДД и Росгвардии, а также мэрии в Воронеже 19 мая.
Преподаватели вузов в РФ не хотят оставаться на дистанционном обучении
В профессорско-преподавательском составе нет большого оптимизма относительно дистанционного формата обучения в вузах.
В Казани женщины в декрете смогут получить дополнительное образование
В столице Татарии центр занятости населения организует курсы дополнительного профессионального образования для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. Жительницы Казани смогут пройти обучение по 19 направлениям.
В Петербурге индекс самоизоляции «прописался» в красной зоне
Утром в среду, 20 мая, индекс самоизоляции Петербурга остается в красной зоне. Как свидетельствуют данные сервиса «Яндекса», показатель опустился туда еще с 08:00 и продолжает падать.
Названы продукты, помогающие стабилизировать уровень сахара в крови
Специалисты перечислили обычные продукты, присутствие которых в рационе способствует стабилизации уровня сахара в крови. Об этом сообщает The Health Site.
Первой названа овсяная каша.
Сотни студентов-медиков отправились на практику в больницы Кузбасса
У студентов Кемеровского медицинского университета началась производственная практика. Более 300 студентов-медиков вышли на работу в больницы региона. Сейчас их готовят к самостоятельной работе на случай, если персоналу клиник нужно будет перейти на «вахту» в ковидарии.
Собянин объяснил, где в Москве можно появляться без маски
Граждане вправе перемещаться по улице без маски и перчаток, но обязаны надеть их в общественном помещении. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«В помещениях, магазинах, метро, трамваях маски и перчатки обязательно носить. Когда на улице находитесь, возможно выдерживать социальную дистанцию, но когда заходите в магазин и руками берете тележку, то риск заражения гораздо выше», — сказал Собянин.
Петербуржцам запретили прощаться с умершими, но не на кладбище
Главный санитарный врач по Санкт-Петербургу распорядилась о том, что ритуал прощания со всеми покойными в условиях пандемии коронавируса проводить нельзя. Теперь власти города думают над условиями, при которых близкие родственники всё же смогут отправить умерших близких в последний путь.
В Курганской области День славянской культуры пройдёт онлайн
В Курганской области День славянской письменности и культуры пройдёт 24 мая из-за пандемии коронавирусной инфекции в онлайн-формате. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации столицы Зауралья.
Центр культуры и досуга «Спутник» Кургана запустил два семейных конкурса. Первый — по созданию закладок для книг «Аз да буки — начало науки», второй — конкурс любительских театров «Занавес открывается — сказка начинается!». От курганцев ждут видео инсценировки по мотивам русских народных сказок и былин.
В Санкт-Петербурге недовольных масочным режимом больше, чем в Москве
Обязательное ношение масок и перчаток в общественным транспорте и магазинах жители Москвы одобряют чаще жителей Санкт-Петербурга — 51% против 44%.
Жители России рассказали, что делают во время самоизоляции
Более 70% жителей России посвятили себя домашним делам в период самоизоляции, введённой в связи с пандемией коронавируса. Таковы итоги опроса, проведённого аналитическим центром НАФИ.
В Татарии возобновили приём пациентов в поликлиниках
В Татарии с 19 мая возобновлено оказание плановой амбулаторно-поликлинической помощи. Жителей принимают стоматологи, офтальмологи, акушеры-гинекологи, отоларингологи, косметологи и массажисты. При этом в поликлиники можно приходить строго по записи, имея при себе индивидуальные средства защиты.
Возможность открытия в скором времени на территории Москвы парикмахерских и салонов красоты, закрытых из-за пандемии коронавируса, оценил мэр Москвы Сергей Собянин. Он рассказал об этом в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Ростовские пляжи готовят к купальному сезону
В Ростовской области, несмотря на распространение коронавирусной инфекции, спасатели начали подготовку пляжей к купальному сезону.