Санкт-Петербург, 3 июня, 2020, 12:25 — ИА Регнум. Власти Петербурга объяснили отказ вернуть ассигнования на жилищные программы по расселению коммунальных квартир тем, что даже увеличенный в 30 раз резервный фонд уже израсходован на треть. Об этом заявил вице-губернатор Эдуард Батанов на заседании городского Заксобрания 2 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Петербурга

Заметим, в процессе «коронавирусной» корректировки бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год был существенно увеличен дефицит — более чем вдвое, резервный фонд вырос с 1 млрд до 31 млрд рублей, при этом деньги сняли с жилищных программ, а участие городского бюджета в капитальном ремонте многоквартирных домов практически обнулилось.

«Нас возмутило, что правительство Петербурга, повысив более чем в два раза плату за капремонт, взимаемую с граждан, сегодня полностью уменьшает долю финансирования за счет города, но не снижает расценки по капремонту для граждан и не освобождает граждан от платы за капремонт хотя бы на период коронавируса. Это полное безобразие и надругательство над жителями Петербурга. Город показывает, что за все издержки должны расплачиваться граждане», — заявил на заседании «справоросс» Алексей Ковалёв.

Он также считает, что правительство города показывает свою «антинародную сущность», забирая деньги со всех жилищных программ. Так, указывает Ковалев, радикально сократилась программа «Молодежи — доступное жилье», втрое — «Расселение коммунальных квартир» и на 50% — программа по обеспечению граждан доступным жильем.

Выступление Ковалёва было прервано спикером Заксобрания, единороссомВячеславом Макаровым.

«Алексей Анатольевич, вы что, издеваетесь над нами? Если я вас не перебиваю, это не значит, что вы выступления тут закатываете!» — перебил он депутата, после чего дал прокомментировать поправку вице-губернатору Эдуарду Батанову.

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Чиновник напомнил, что в первом чтении корректировки дефицит бюджета удвоили с 52 млрд до 104 млрд рублей. Теперь же, поддержав поправку губернатора во втором чтении, депутаты увеличили дефицит еще на 7 млрд — до 111 млрд рублей.

«Да, мы увеличили резервный фонд, но мы его потратили уже более чем на треть. Потратили на аварийные мероприятия, на борьбу с коронавирусом и, к сожалению, будем тратить еще. К сожалению, мы живем в эпоху кризиса», — объяснил Батанов.

Поправку о возвращении средств на жилищные программы и капремонт он призвал отклонить, что большинство единороссов ЗакСа и сделало.