Санкт-Петербург, , 11:12 — REGNUM Исполнительная власть Петербурга получила разрешение нарастить резервный фонд ради борьбы с коронавирусом. Соответствующий законопроект, который снимает ограничения, приняли в третьем чтении депутаты Законодательного собрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Речь идет об установленном законом лимите, согласно которому резервный фонд не может превышать 3% от бюджета. Теперь с 1 млрд рублей его увеличат до 31 млрд рублей.

Впрочем, по словам вице-губернатора Эдуарда Батанова, и этих средств может не хватить. Их планируется направить на оперативные траты по борьбе с коронавирусом и поддержке предпринимателей.

Читайте ранее в этом сюжете: Минтранс просят остановить стройку ВСД в Петербурге