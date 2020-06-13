Иван Шилов ИА REGNUM Война

Москва, 14 июня, 2020, 00:05 — ИА Регнум. 10 июля 1941 года началось вражеское наступление в направлении Ленинграда. Сухопутное сообщение города со страной прекратилось 8 сентября. С 20 сентября 1941 года началась голодная блокада города.

Более 1 000 000 человек погибло в Ленинграде от фашистских бомб и снарядов, от болезней, холода и голода. В конце января 1944 года город был полностью освобождён от блокады.

Звание города-героя присвоено Ленинграду 8 мая 1965 года.

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