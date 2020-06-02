Санкт-Петербург, 2 июня, 2020, 09:44 — ИА Регнум. Петербургский синоптик предрёк горожанам холодное лето и сообщил, что насладиться по-настоящему летней жарой удастся лишь в последнюю неделю июля. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказал профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин.

Дарья Драй ИА REGNUM Парусники в Петербурге

Как отметил эксперт, многие специалисты прогнозировали, что в этом году лето войдет в пятерку самых теплых. Однако к Петербургу этот прогноз не относится. Поскольку прошедшая зима была теплой, летом она это допущение будет компенсировать.

«Природа любит компенсацию, температура будет ниже средней. Самой теплой у нас будет последняя неделя июля», — отметил специалист.

Добавим, ранее ИА REGNUM сообщало, что в начале лета в городе на Неве будет преобладать антициклон. Однако во второй и третьей декаде июня ожидается приход циклонов, которые принесут больше дождей и похолодание.

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Что касается прогноза на вторник, 2 июня, то согласно прогнозу погоду центра ФОБОС, условия погоды в городе на Неве продолжит определять антициклон. В течение дня ожидается переменная облачность, без дождей. Температура воздуха будет колебаться от +16…+18 градусов в Петербурге и +14…+19 градусов в Ленобласти. Однако насладиться приятной температурой жители двух регионов не смогут из-за северо-восточного ветра. Атмосферное давление будет слабо понижаться.