Санкт-Петербург, 1 июня, 2020, 19:08 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге от коронавирусной инфекции умерла врач-педиатр скорой помощи 24-й подстанции Городской станции скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга Татьяна Васильевна Ткачева. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба Городской станции. У женщины была подтверждена коронавирусная инфекция. Татьяна Ткачева скончалась на 59-м году жизни.

Пресс-служба ГССМП Татьяна Васильевна Ткачева

Как отметили коллеги врача, еще студенткой она начала работать на Ленинградской станции скорой и неотложной медицинской помощи, сначала — фельдшером по приему вызовов, а после интернатуры — врачом-педиатром СМП. В общей сложности более 35 лет Татьяна Ткачева трудилась на городской скорой.

«В работе врача-педиатра очень важно чувствовать детей, уметь найти с ними контакт, ведь маленькие пациенты не всегда могут объяснить, что и где у них болит. А в работе на скорой важно еще и быстро установить этот контакт, потому что зачастую нужна экстренная помощь. У Татьяны Васильевны был этот дар: она располагала к себе детей и взрослых, делала это спокойно и быстро. Пациенты ее любили», — вспоминают ее коллеги.

Как стало известно ИА REGNUM, у Татьяны Ткачевой было крепкое здоровье, но с 11 мая, заболев COVID-19, она находилась в инфекционной клинической больнице имени Боткина, а последние 12 дней была в палате реанимации. У нее была подтвержденная коронавирусная инфекция.

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Напомним, из неофициальных источников уже известно о более чем 20 жертвах коронавирусной инфекции среди петербургских медицинских работников. Городские власти официально признали смерть от осложнений, вызванных COVID-19, лишь порядка десяти медиков. Официальная причина смерти сообщается только родственникам.