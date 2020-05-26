Санкт-Петербург, 26 мая 2020, 14:41 — REGNUM В Санкт-Петербурге скончался еще один медицинский работник, заболевший COVID-19. Болезнь унесла жизнь заведующей лабораторией городской больницы № 20. Об этом сообщила 26 мая главный врач больницы №20 Татьяна Суровцева, передает корреспондент ИА REGNUM.
По словам Суровцевой, городская больница совсем не приспособлена к приему такого количества инфекционных больных, как сейчас, и не была приспособлена к работе с инфекцией, но врачи и персонал медучреждения справляются.
Однако пандемия сказалась на части сотрудников, многие из медиков уже переболели инфекцией, а двоих она погубила.
«У меня есть два доктора, которые погибли. К сожалению, сегодня не стало нашего молодого врача, заведующей лабораторией», — сказала Суровцева.
Ранее ИА REGNUM сообщало о смерти хирурга этой больницы Александра Костыгина.
Читайте также: В Петербурге умер хирург 20-й больницы, работавший с COVID-19
Отметим, из неофициальных источников уже известно о более чем 20 жертвах коронавируса среди петербургских медицинских работников. Городские власти официально признали смерть от осложнений, вызванных COVID-19, лишь девяти медиков.
Читайте также: В Петербурге умер еще один врач-терапевт госпиталя МВД
Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге признали смерть от COVID у 12 пациентов, в том числе медика
Читайте развитие сюжета: В Петербурге более трех тысяч медиков заразились коронавирусом на работе