Санкт-Петербург, , 14:41 — REGNUM В Санкт-Петербурге скончался еще один медицинский работник, заболевший COVID-19. Болезнь унесла жизнь заведующей лабораторией городской больницы № 20. Об этом сообщила 26 мая главный врач больницы №20 Татьяна Суровцева, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Суровцевой, городская больница совсем не приспособлена к приему такого количества инфекционных больных, как сейчас, и не была приспособлена к работе с инфекцией, но врачи и персонал медучреждения справляются.

Однако пандемия сказалась на части сотрудников, многие из медиков уже переболели инфекцией, а двоих она погубила.

«У меня есть два доктора, которые погибли. К сожалению, сегодня не стало нашего молодого врача, заведующей лабораторией», — сказала Суровцева.

Ранее ИА REGNUM сообщало о смерти хирурга этой больницы Александра Костыгина.

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Отметим, из неофициальных источников уже известно о более чем 20 жертвах коронавируса среди петербургских медицинских работников. Городские власти официально признали смерть от осложнений, вызванных COVID-19, лишь девяти медиков.

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