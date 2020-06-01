Иван Шилов ИА REGNUM Война

Москва, 2 июня, 2020, 00:05 — ИА Регнум. С первых же дней войны предприятия Магадана перешли на выпуск военной продукции. Наряду с расширением старых производств, труженики приступили к освоению новых. Трудились и заключённые Маглага, и бывшие заключённые, остававшиеся патриотами Родины. Здесь остались и специалисты, в которых нуждался «комбинат особого типа» — Дальстрой.

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