Санкт-Петербург, 1 июня, 2020, 00:01 — ИА Регнум. С понедельника, 1 июня, в Санкт-Петербурге вступают в силу послабления ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Дарья Драй ИА REGNUM Люди в масках гуляют по стрелке Васильевского острова

В частности, обязательный масочно-перчаточный режим на улицах отменяется, самоизоляция для пожилых людей становится рекомендательной, городские кладбища открываются не только для новых захоронений, но и для посетителей, восстанавливаются льготные проездные билеты.

Все эти послабления происходят на фоне выявления около 400 новых случаев коронавируса в сутки в последние несколько дней и заметного роста показателя смертности от COVID-19, 31 мая превысившего отметку в 200 летальных исходов.

В то же время подавляющее большинство запретов и ограничений, введенных в Северной столице в конце марта и апреле текущего года, остаются в силе. Например, закрыты большинство непродовольственных магазинов и объектов бытового обслуживания, развлекательные и оздоровительные заведения, крупные торговые комплексы. По-прежнему официально закрыты парки, скверы, музеи, театры, храмы, не работает пассажирский водный транспорт, сокращено движение наземного транспорта, а метро закрывается раньше, чем было до пандемии.

Что же меняется с 1 июня в COVID-режиме Петербурга?

— Для граждан старше 65 лет отменяется режим обязательной самоизоляции, но им рекомендовано не покидать места своего проживания, за исключением вынужденных случаев.

— Обязанность использовать маски и перчатки сохраняется при посещении организаций, объектов торговли и бытового обслуживания, вокзалов, аэропорта, станций общественного транспорта, а также во всех видах транспорта и на остановках общественного транспорта. Во всех остальных случаях ношение средств индивидуальной защиты на улицах — лишь рекомендация.

— Разрешено одиночное и семейное посещение кладбищ, при этом также требуется обязательное использовании перчаток и масок.

— Разрешено оказание юридических и нотариальных услуг по предварительной записи.

— Восстанавливается действие льготных и бесплатных проездных билетов для всех категорий обучающихся, пенсионеров, а также лиц, достигших возраста 60 (для мужчин) и 55 (для женщин) лет. Ресурс, который был на карте на 28 марта 2020 года, будет полностью восстановлен. Чтобы воспользоваться своим льготным проездным, его нужно активировать, например, на станции метро. В то же время по 14 июня в пригородных автобусах и электричках на поездках в направлении к Санкт-Петербургу (за исключением участков в границах города) действие льготных и бесплатных проездных билетов приостановлено.

Воспитанникам детских садов, школьникам, а также учащимся среднего профессионального образования, которые обеспечиваются питанием или компенсацией расходов на питание за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, будут вновь выдавать продуктовые наборы.

Наконец, с 1июня 2020 года возобновляется движение четырех «социальных» и 13 коммерческих автобусных маршрутов.

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Дальнейшее ослабление режима ограничений будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Пока, по словам губернатор Петербурга Александра Беглова, она остаётся непростой, и город на плато заболеваемости еще не вышел.