Санкт-Петербург, , 18:40 — REGNUM Количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге по-прежнему превышает число выздоровлений, что не позволяет говорить о выходе города на плато по заболеваемости. Об этом 29 мая заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Бригада скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

Губернатор отметил, что Петербург продолжает наращивать количество коек для больных COVID-19, их общее количество уже превысило 10 тысяч:

«Мы увеличили в несколько раз коечный фонд для среднетяжелых и тяжелых больных. Сегодня в нашем распоряжении более 10 тысяч коек, что практически в два раза превышает требования Минздрава. Но этого всё равно недостаточно, потому что сегодня число заболевших превышает число выздоровевших. Пока эта тенденция сохраняется, мы еще не вышли на плато».

Александр Беглов сегодня побывал в поликлинике № 42 Московского района, которая перепрофилируется под стационар для больных коронавирусом на 240 коек, в том числе 12 коек — в реанимации. В новом стационаре будут лечить пациентов с тяжелым и среднетяжелым течением болезни. Кадры предоставит городская больница № 20.

«Сегодня у нас каждая койка на счету, и дополнительные места нужны именно для таких категорий больных», — сказал градоначальник.

Кроме того, сообщил Беглов, в выставочном комплексе «Ленэкспо» в ближайшее время будет развернуто еще почти 500 коек. В «Ленэкспо», которое до этого принимало только «лёгких» больных и долечивающихся, теперь будут также принимать пациентов с тяжелым и среднетяжелым течением болезни.

Губернатор призвал жителей города соблюдать режим безпасности и пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Напомним, за последние сутки в Петербурге выявлено 369 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, их общее число достигло 15 215 случаев. Умерли 178 человек. Выздоровели 5113 человек.

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