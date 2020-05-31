Валлетта, 31 мая, 2020, 15:45 — ИА Регнум. Решение о возобновлении с 1 июля работы аэропорта Мальты, прерванной из-за пандемии коронавируса, приняли власти острова. Об этом 31 мая сообщил глава мальтийского правительства Роберт Абела в интервью мальтийскому радио One TV.

The Gentle Международный аэропорт Мальты

«Статистика показывает, что пандемия COVID-19 на Мальте осталась в прошлом, поэтому мы запустили процесс возвращения к полной нормальной жизни», — приводит его слова издание Malta Independent.

При этом глава правительства Мальты отметил, что для возобновления работы воздушного порта острова будут введены определенные меры санитарной безопасности.

Также Абела рассказал о том, что с 5 июня будет возобновлена работа баров, спортзалов и других подобных заведений.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Белоруссии по состоянию на 31 мая коронавирус выявили у 42556 человек.