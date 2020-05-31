Минск, , 15:30 — REGNUM В Белоруссии по состоянию на 31 мая коронавирус выявили у 42 556 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Белоруссии.

По последним данным, в стране выздоровели и выписаны из медицинских учреждений Белоруссии 18 514 пациентов. Общее число проведенных в стране на текущий момент тестов составило 541 093.

За весь период пандемии в Белоруссии скончались 235 пациентов с COVID-19.

Отметим, суточный прирост числа инфицированных в Белоруссии составил 898 человек. За сутки скончались шесть человек, выписаны по выздоровлению 550 человек.