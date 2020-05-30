Санкт-Петербург, 30 мая, 2020, 05:13 — ИА Регнум. В Петербурге официальная Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020−2021 гг., за два месяца своей работы, к 29 мая 2020 года, изучила более 370 случаев смерти пациентов, которым была диагностирована коронавирусная инфекция. Еще около ста историй болезни таких пациентов ожидают очереди для передачи в комиссию.

Дарья Драй ИА REGNUM Родственники пациентов у больницы, лечащей COVID

Таким образом, сообщает сетевое издание «Фонтанка», опираясь на данные комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, в городе скончались не менее 470 пациентов с коронавирусом.

«Но это не все. Какая-то часть дел хранится в больницах «до востребования», пока комитет не запросит ее. Сколько таких историй, ждущих своей очереди, ведомство не раскрыло», — пишет издание.

Напомним, по данным оперативного штаба, на 29 мая в Петербурге COVID-19 в качестве причины смерти официально подтверждён лишь у 178 умерших за всё время пандемии. В конце мая Комиссия по анализу летальных исходов устанавливает причины смертей, произошедших еще в конце апреля — начале мая 2020 года.

Как отметили в комздраве, в день эксперты комиссии рассматривают от 10 до 30 дел. В последнее время работа комиссии интенсифицирована, в связи с этим официальный показатель смертности от COVID-19 начал заметно расти.

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Напомним, общее количество выявленных заражений коронавирусом достигло в Петербурге 15 215 случаев. Выздоровели 5113 человек. Эти цифры не позволяют пока говорить о выходе на плато по заболеваемости, объяснили в Смольном.