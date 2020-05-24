Санкт-Петербург, , 12:08 — REGNUM Резкое увеличение показателя смертности от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге объяснили увеличением интенсивности работы специальной комиссии по анализу летальных исходов. Об этом заявили 24 мая в городском комитете по здравоохранению

Напомним, в воскресенье власти сообщили сразу о 20 новых смертельных случаях от новой коронавирусной инфекции в Петербурге. Прежде сообщалось максимум о шести смертях в сутки. Общее количество смертей от COVID-19 в городе достигло 133-х.

Как пояснили в комздраве, все 20 пациентов, о смерти которых стало известно сегодня, скончались еще в апреле — начале мая 2020 года. Скорбный список пополнили девять женщин в возрасте от 53 до 90 лет и 11 мужчин в возрасте от 28 до 90 лет.

Больные имели ряд хронических заболеваний, в том числе гипертоническую болезнь, сахарный диабет, атеросклероз сосудов и кардиосклероз, однако основным заболеванием, которое привело к смерти, официально признана двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией СOVID-19.

Что же касается резкого скачка летальности, то ее объясняют предпринятым комплексом мер для ускорения поступления документации и информации в комиссию по летальным исходам от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, в эпидемический сезон 2020−2021 годов.

«23 мая за одно заседание было рассмотрено 36 клинических случаев смерти пациентов, что превысило обычное число рассматриваемых за раз случаев более чем в три раза, — отметили в комздраве Петербурга. — Основной причиной смерти у двадцати умерших была признана новая коронавирусная инфекция».

Напомним, по данным на 24 мая, всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге выявлено 13 339 случаев заражения. Выздоровело 3 452 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге сообщили сразу о 20 новых жертвах COVID-19