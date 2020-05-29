Москва, 29 мая, 2020, 15:26 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса поменяла приоритеты на рынке труда и подтолкнула большое количество офлайн-компаний к переходу в онлайн, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор по маркетингу сервиса Работа.ру Ксения Курникова.

Пресс-служба Работа.ру Директор по маркетингу сервиса Работа.ру Ксения Курникова

ИА REGNUM: Изменились ли приоритеты у молодых специалистов при выборе места работы из-за пандемии? Или некоторые захотели поменять профиль?

Ксения Курникова: Больше всего во время пандемии среди соискателей вырос спрос на удаленную работу из дома. Это объяснимо — каждый хотел бы чувствовать себя в безопасности, но не терять доход. К тому же удаленная работа часто позволяет вести несколько проектов одновременно.

Например, в апреле несмотря на снижение общего числа откликов среди соискателей (на 13%), значительно возросла доля откликов на вакансии с удаленной работой — с 1,3% в марте до 9,4% в апреле, или в 7,2 раза.

Одновременно заметно снизилась доля откликов на вакансии на полный рабочий день — с 44,9% в марте до 32,5% в апреле (минус 12,4 процентных пункта или минус 27,6%). Больше всего увеличилось количество откликов на вакансии операторов колл-центров, курьеров и HR-менеджеров (в первую очередь с удаленной занятостью).

Можно предположить, что некоторые студенты, действительно, задумались о смене профессии. Во время карантина были бесплатно доступны и некоторые курсы для обучения новым профессиям, которые в перспективе могут дать возможность работать на «удаленке».

В связи с растущим спросом Работа.ру запустила отдельный проект doma.rabota.ru по поиску именно удаленной работы. Сейчас так можно найти вакансии в сферах IT, HR, логистике, торговле и маркетинге. Сейчас удаленная работа доступна для большого количества профессий и поможет стабилизировать финансовое положение соискателей.

Также и компании могут быстро и без потерь трансформироваться в текущих реалиях и найти талантливых сотрудников на «удаленке». Многие люди и работодатели до сих пор не подозревают, что могут продолжить работать, не выходя из дома.

Также Работа.ру в партнерстве с Акселератором Сбербанка запустила сервис startup.rabota.ru, который поможет предпринимателям со всей России найти специалистов в свои команды, а молодым специалистам — работу в инновационном бизнесе.

ИА REGNUM: Какие профессии наиболее были востребованы до карантина?

Ксения Курникова: В январе 2020 года Работа.ру определила самые популярные профессии для молодежи. Исследование проводилось на базе резюме соискателей в возрасте от 18 до 23 лет, созданных с начала 2019 года. В общей сложности было проанализировано 69,5 тыс. резюме.

Больше всего молодых соискателей (4,8 тыс.) по всей России в 2019 году искали работу по профессии продавца-консультанта. Чуть менее популярна для молодежи профессия официантов — 4,4 тыс. резюме по этой профессии было опубликовано в прошлом году. В тройку «молодежных"‎ профессий также вошли продавцы-кассиры — более 3,8 тыс. соискателей 18−23 лет хотели работать именно в этой должности.

Также среди студентов оказалась очень востребована работа администраторами — более 2,6 тыс. молодых людей с начала 2019 года указали в резюме эту специальность. А более 2,2 тыс. соискателей 18−23 лет рассчитывали устроиться на позицию грузчиков.

ИА REGNUM: Какие будут востребованы после снятия режима самоизоляции?

Ксения Курникова: Телекоммуникационные компании ощутили реальную нагрузку, и интернет более высокого качества начал пользоваться бóльшим спросом, значит, после пандемии будут востребованы специалисты в телекоммуникационной отрасли. Безусловно, вырастет потребность в IT-специалистах. Так как пандемия подтолкнула к переходу в онлайн большое количество офлайн-компаний.

Претерпят существенные изменения логистические и транспортные компании. Многие будут перестраиваться и автоматизироваться. Поэтому вырастет спрос на специалистов по логистике и автоматизации и, конечно, сохранится спрос на водителей-экспедиторов, курьеров, комплектовщиков.

Тренд на удаленную работу сохранится, и часть бизнес-центров может остаться без постоянных арендаторов. Также мы наблюдаем важный тренд: многие компании за время изоляции начали думать в сторону передачи части функций на аутсорс, например бухгалтерии, первичного поиска сотрудников (сорсинга кандидатов).

ИА REGNUM: Что-то поменялось за период пандемии коронавируса?

Ксения Курникова:Ситуация на рынке труда меняется, высвобождается персонал компаний, которых в первую очередь коснулся кризис. Мы видим, что увеличилось количество откликов на вакансии, полагаю дальше эта тенденция точно будет сохраняться.

У компаний появляется возможность находить более квалифицированных сотрудников. Конечно, это сильно зависит от сферы компании, например, по IT индустрии мы не видим сильных изменений.

После каждой «встряски» рынок труда существенно меняется. Об этом мы можем судить, глядя на опыт кризисов 2008 и 2014 гг.

ИА REGNUM: На какие отрасли стоит обратить внимание?

Ксения Курникова: Молодым специалистам и выпускникам следует обратить внимание на специальности, связанные с ИИ, программированием и разработкой, маркетингом и HR. Во время обучения следует заводить и поддерживать общение с представителями отрасли, в которой планируется найти работу.

Важно проходить больше стажировок, вебинаров, участвовать в активностях для новичков в профессии, заводить полезный нетворкинг, в том числе и через социальные сети — весь этот опыт пригодится при поиске первой работы.

ИА REGNUM: Что предпринять молодым людям, чтобы найти работу мечты даже в условиях пандемии?

Ксения Курникова: Несмотря на то, что в некоторых отраслях компании приостановили подбор персонала, есть сферы, где спрос на новых работников вырос.

Возможно, молодым специалистам будет чуть сложнее найти работу мечты, но и есть возможность найти временную работу и набраться опыта в компаниях, которые активно нанимают. Это будет в любом случае полезно, даже если молодые специалисты не планируют связывать с этой сферой свою дальнейшую карьеру.

Также перспективную работу студенты могут найти на сервисе startup.rabota.ru. На сегодняшний день сервис уже доказал свою эффективность: российские стартапы нашли сотрудников.

Так, Legium (стартап, реализующий электронную подпись документов без каких-либо носителей) нашел менеджера по b2b-продажам, Malivar (создание виртуальных моделей для Instagram) — backend-разработчика, VanLav (приложение для знакомств на основе искусственного интеллекта) — дизайнера интерфейсов.

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