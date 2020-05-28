Невель, Псковская область, 28 мая, 2020, 17:45 — ИА Регнум. В Псковской области беременная женщина-фельдшер могла погибнуть или лишиться ребенка из-за того, что ее не хотели госпитализировать ни в одну из клиник региона. Женщину и плод удалось спасти, но этой историей заинтересовались региональные власти.

Pskov.ru Губернатор Псковской области на совещании по здравоохранению

Об этом 28 мая рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на селекторном совещании с главными врачами и медицинскими работниками системы здравоохранения Псковской области по вопросам противодействия коронавирусу, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Ведерникова, история произошла на прошлой неделе, когда беременную на 26-й неделе фельдшера из Невеля не приняли ни в одном из четырех медицинских учреждений.

А после того, как она поступила в COVID-центр, ее состояние, которое оценивалось как средняя степень тяжести, резко ухудшилось, началась асфиксия. В результате врачам пришлось делать кесарево сечение, сейчас состояние ребенка и матери оценивается как тяжелое.

«Это говорит о системном кризисе здравоохранения в Псковской области, — заявил Михаил Ведерников. — Случай вопиющий, я поручил провести доскональную служебную проверку».

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