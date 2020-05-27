Псков, , 13:56 — REGNUM Глава Псковской области Михаил Ведерников обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь региону в борьбе с коронавирусной инфекцией. Речь идет, прежде всего, о дефиците квалифицированных медицинских кадров, который остро ощущается в дни пандемии. Об этом 27 мая на своей странице в социальной сети заявил губернатор Псковщины.

По его словам, за прошедшие сутки в Псковской области вновь зафиксирован антирекорд по числу новых случаев коронавирусной инфекции — заразился 41 человек. Таким образом в регионе общее число инфицированных достигло 670 человек, из них 278 человек выздоровели, десять умерли.

«Нагрузка на наших врачей с каждым днем возрастает, и учитывая характерный для региона дефицит медицинских кадров, это становится объективным и серьёзным риском. Считаю, что нам нужна дополнительная помощь специалистов-медиков», — заявил Ведерников.

По этой причине он обратился к президенту страны с просьбой о помощи квалифицированными кадрами и предоставлением некоторых позиций медицинского оборудования.

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