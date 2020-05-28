Медработников крымских обсерваторов оставили без обещанных надбавок
Евпатория, Крым, 28 мая, 2020, 17:02 — ИА Регнум. В Крыму медработникам обсерваторов, которые местные власти сделали для пациентов платными, не начислили обещанные надбавки к зарплате. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 мая сообщили в коллективе евпаторийского обсерватора «Здравница».
По их мнению, чиновники упорно не замечают тяжёлые условия труда работников обсерваторов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов объяснил невыдачу федеральной доплаты медработникам крымских обсерваторов тем, что формально они не являются медучреждениями. После обращения медработников к президенту России Владимиру Путину глава республики Сергей Аксёнов заверил общественность 21 мая, что медработники и техперсонал обсерваторов всё-таки получат максимальную надбавку к заработной плате за особые условия труда. А вице-премьер Крыма Елена Романовская уточнила на заседании оперативного штаба, что премию в размере полной заработной платы за апрель получат все сотрудники обсерваторов.
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