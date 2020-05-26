Симферополь, , 18:22 — REGNUM В Крыму до сих пор не решён вопрос с предоставлением мер поддержки сотрудникам обсерваторов, которые непосредственно участвуют в оказании помощи пациентам с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM 26 мая сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

«Проведенной прокуратурой республики проверкой установлено, что вопрос о предоставлении указанной категории работников мер социальной поддержки в виде выплат стимулирующего характера не решён, чем нарушаются их трудовые права», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, медикам Крыма, которые ранее оказывали помощь пациентам с коронавирусом, не доплатили более 700 тысяч рублей.

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