Симферополь, 26 мая 2020, 18:22 — REGNUM В Крыму до сих пор не решён вопрос с предоставлением мер поддержки сотрудникам обсерваторов, которые непосредственно участвуют в оказании помощи пациентам с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM 26 мая сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.
Как сообщало ИА REGNUM, медикам Крыма, которые ранее оказывали помощь пациентам с коронавирусом, не доплатили более 700 тысяч рублей.
Читайте также: Работникам крымских обсерваторов пообещали максимальную надбавку за работу
Читайте ранее в этом сюжете: Медикам Крыма недоплатили более 700 тысяч рублей президентских надбавок