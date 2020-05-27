Аксёнов попросил не вводить тесты на коронавирус для туристов в Крыму
Симферополь, 27 мая, 2020, 21:52 — ИА Регнум. Не вводить требования тестировать на коронавирус сотрудников курортной сферы и туристов в Крыму попросил федеральные власти РФ глава региона Сергей Аксёнов, сообщается в его паблике в Facebook 27 мая.
Комментируя содержащиеся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии требования, Аксёнов сообщил:
Кроме того, он попросил федеральные власти «отменить норму, обязывающую в случае выявления заражённого коронавирусной инфекцией превращать объект размещения в обсерватор».
Коснулся глава Крыма и темы функционирования пляжей, где люди должны, по требованию Роспотребнадзора, отвечать за соблюдение социальной дистанции.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, обновлённые требования к работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии Роспотребнадзор обнародовал неделю назад.