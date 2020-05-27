Санкт-Петербург, 27 мая, 2020, 18:35 — ИА Регнум. Жителей Петербурга, скончавшихся от новой коронавирусной инфекции или с подозрением на нее, разрешат хоронить не только на двух специально выделенных кладбищах, но и подзахоранивать в семейные могилы.

Татьяна Новожилова ИА Красная весна Кладбище

Как сообщили 27 мая в Смольном, это решение стало результатом договоренности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с главным санитарным врачом по Санкт-Петербургу Наталией Башкетовой.

Напомним, ранее разрешалось хоронить умерших от COVID-19 или с подозрением на эту болезнь только на специально отведенных участках кладбища Илики под Ломоносовым и кладбища Новое Колпинское в городе Колпино. Это вызывало недовольство родственников.

С 28 мая также разрешается проводить захоронение в родственные могилы, на участках в пределах оград родственных могил или в семейные (родовые) захоронения других кладбищ.

«При захоронении должны быть соблюдены меры предосторожности и требования, установленные для случаев, когда есть подозрение на инфекционное заболевание», — подчеркивают власти.

Читайте также: В Смольном объяснили, как хоронить и кремировать жертв COVID-19

Добавим, что Роспотребнадзор рекомендует кремировать покойников, умерших от COVID-19, в этом случае урну с прахом можно захоронить на любом открытом для новых захоронений кладбище.