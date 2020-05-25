Москва, 25 мая, 2020, 14:05 — ИА Регнум. Подведены промежуточные итоги работ «МолодежкиОНФ» в рамках всероссийского проекта #МыВместе. Сделать удалось немало, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ, руководитель «МолодежкиОНФ» Игорь Кастюкевич.

МолодежкаОНФ Заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ, руководитель «МолодежкиОНФ» Игорь Кастюкевич

ИА REGNUM: Что уже сделано волонтёрами и что делается в настоящее время?

Игорь Кастюкевич: Региональными командами выполнено порядка 34 тысяч обращений от жителей. 623 человека стали нашими подшефными. Это когда мы приезжаем и видим, что, кроме нас, помочь человеку некому, а круг проблемных вопросов куда шире одного обращения на горячую линию.

По-настоящему народной акцией стала «Довези врача». Сегодня она работает в 32 регионах страны, а парк составляет 1089 автомобилей. Ежедневно волонтеры и добровольцы возят медицинских работников из дома на работу и обратно. Уже выполнено более 4800 рейсов.

Для помощи в тех клиниках, где оборудуют временные обсервации, «МолодежкаОНФ» сформировала специальные группы быстрого реагирования. Их численность в 69 регионах — более 1000 человек.

Всего «МолодежкаОНФ» оказала помощь и содействие в оборудовании более 15 тысяч койко-мест для больных COVID-19. В столице группы были задействованы в работах на 10 больницах, а также в переоборудовании 75-го павильона ВДНХ.

Еще одна акция, которую активно поддержали в регионах — «Тележка добра». Ее участниками сегодня являются более 80 регионов и 1500 магазинов. Более 47 тонн продуктов удалось собрать за время акции и раздать их 9000 семей.

ИА REGNUM: Продолжится ли деятельность добровольцев после снятия карантина?

Игорь Кастюкевич: Добровольцы и волонтеры всегда были и, безусловно, останутся после снятия карантина. Есть масса дел, которые лучше них никто не сделает. Что касается планов «МолодежкиОНФ», то наши планы — сохранить все те направления, по которым сейчас работаем.

Увеличить численность региональных команд. Ежедневно к нам присоединяются спортсмены, таксисты, предприниматели, издатели, просто жители, которые хотят помочь. Чем сильнее наша команда — тем больше хорошего мы сможем сделать.

ИА REGNUM: Насколько важна работа волонтеров в период пандемии?

Игорь Кастюкевич: Любая помощь важна в любые времена. А пандемия просто под другим углом заставила посмотреть на вещи, которые мы в бытовой рутине привыкли считать чем-то само собой разумеющимся. #МыВместе — это не только про волонтеров. Это про всех нас. Про то, как важно чувствовать поддержку друг друга в сложных ситуациях.

Волонтерские штабы помогают в первую очередь одиноким пенсионерам, инвалидам, людям с серьезными заболеваниями. Просьбы о помощи иногда поступают даже из больниц.

При этом, если к нам обратится многодетная или малообеспеченная семья, мы находим возможности, собираем продуктовые наборы и отвозим их нуждающимся. Благодаря поддержке меценатов и просто неравнодушных жителей нам удается отрабатывать все больше подобных заявок.

ИА REGNUM: Что показала пандемия? Волонтер — это?

Игорь Кастюкевич: Для меня волонтер — это человек, который помогает. Большинство — это все-таки молодые люди с активной жизненной позицией, которым не все равно, что происходит рядом: будь то твоя улица, родной город или страна в целом.

В последнее время очень много присоединяются людей среднего возраста, семейные, даже многодетные. Есть предприниматели, которые временно приостановили бизнес, спортсмены, владельцы авто, которые не хотят оставаться в стороне.

ИА REGNUM: Властям было сложнее, если бы не работали волонтеры?

Игорь Кастюкевич: Мы не подменяем власть, а помогаем друг другу. У каждого из нас свои направления в работе. Это нормально, если люди объединяются перед общей бедой и стремятся помочь друг другу. А если мы будем: «Это не наши полномочия. Моя хата с краю», — ничего хорошего не будет.

Сегодня помогаешь ты, завтра помогут тебе или твоим пожилым родственникам. Взаимная выручка и помощь — это то, что делает нас людьми. Обществом. Мне часто говорят, что помочь всем невозможно. Я знаю лишь то, что мы помогаем всем, до кого можем дотянуться.

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