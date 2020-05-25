Минск, 25 мая, 2020, 12:56 — ИА Регнум. Александр Лукашенко надеется на преодоление падения ВВП Белоруссии в условиях пандемии. Об этом он заявил сегодня, 25 мая на совещании с высокопоставленными чиновниками республики.

President.gov.by Александр Лукашенко

В совещании по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам участвовали глава президентской администрации Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, управляющий делами президента Виктор Шейман и председатель «Федерации профсоюзов Белоруссии» Михаил Орда. Последний является руководителем группы по сбору подписей за выдвижение Лукашенко кандидатом в президенты — в постсоветской республике проходит президентская кампания.

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«В связи с той истерией, которая развернулась в СМИ, наложила жесточайший отпечаток на людей и через людей на экономику, главами государств всей планеты были приняты серьезные решения о закрытии стран (читай — закрытии экономики)», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

Лукашенко признал, что «произошло определенное падение экономики» Белоруссии. «Терпимо, — констатировал он. — Это говорит о том, что если открытие стран будет более интенсивным, чем сейчас (а процесс уже начался, его уже никто не остановит, потому что люди возмутились, они не хотят сидеть в изоляции), то мы сможем быстро восстановить свою экономику».

Согласно официальному сообщению, Лукашенко снова попытался разглядеть в пандемии положительные стороны. Он «отметил, что даже в нынешней ситуации многие отрасли, такие как сельское хозяйство, строительство, IT-сектор и ряд других, дают приличный прирост».

«Вопрос будет с промышленностью. Потому что не могли купить комплектующих (все, что было, мы израсходовали). И, естественно, продать не могли свою продукцию. Но заготовлено немало готовой продукции, которая уже начала распродаваться. Это хороший сигнал на будущее», — сообщил Лукашенко.

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Напомним, согласно подписанным в ноябре 2019 года указам Лукашенко белорусская экономика по итогам 2020 года должна вырасти на 2,8%. По факту ВВП Белоруссии за январь-апрель демонстрирует падение к прошлогоднему уровню на 1,3%. По оценкам МВФ и других международных организаций по итогам года экономика Белоруссии сократится до 6% и значительный вклад в это, помимо пандемии, окажет отказ Минска от закупки российской нефти.

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