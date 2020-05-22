Москва, 22 мая, 2020, 14:12 — ИА Регнум. В любом демократическом обществе и государстве жизнь и здоровье его граждан представляет наивысшую ценность. В современных условиях, в период пандемии коронавируса, особенно на ее пике, абсолютно точно было корректным и своевременным решение о переносе голосований по выборам и референдумам, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Алёна Булгакова.

Из личного архива Председатель общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Алена Булгакова

«Карантин, в котором находится практически весь мир, повлиял на всех сферы жизни общества и государства, выборные процессы не стали и не должны были стать исключением.

Решения по переносу дня голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России, а затем и голосования на выборах, назначенных на территориях субъектов в период с 5 апреля по 28 июня, были приняты своевременно, что позволило обеспечить безопасность жизни и здоровья абсолютно всех участников процесса.

На территории России пока проведение выборов любого уровня не допускается. Однако сегодня мы видим — число заболевших COVID-19 с каждым днем уменьшается, что является результатом согласованной работы государственных органов и институтов гражданского общества.

На примере опыта зарубежных государств, таких как Южная Корея, некоторые штаты США, можно говорить о том, что при грамотном подходе проведение «безопасных» выборов в условиях пандемии возможно, но на этапе спада.

Механизмы, применённые в Южной Корее, где зафиксирована рекордная за последние 28 лет явка: выборы проходили среди недели, использовалось почтовое, досрочное голосование, голосование шло несколько дней.

На участках соблюдалось дистанцирование, проводилась дезинфекция. Люди с вирусом могли проголосовать отдельно в определенное время.

Сегодня атмосфера обсуждения в сети характеризуется скорым выходом из эпидемии: от обсуждений чемпионата по футболу до политической жизни, которая сводится, в том числе, к реализации избирательных прав граждан. Уже не отложены на неопределенный срок, а перенесены на конец июня парламентские выборы в Сербии, на июль — в Хорватии.

Международный опыт проведения «безопасных» выборов в условиях пандемии интересен и для нашей страны. Мы видим, что основные инструменты разделяются на две категории: технологическая организация процесса и соблюдение санитарно-эпидемиологических рекомендаций.

Необходимо разгрузить участки для голосования, опираясь на международный опыт и стандарты, а также учитывая идентичность нашего государства, нужна синергия цифровых технологий и традиционных форм голосования.

Так, уже 20 мая Совет Федерации принял законопроект, закрепляющий проведение голосования в новых формах: голосование по почте и дистанционное электронное голосование.

Но надо помнить, что данные нормы применимы лишь к выборам и референдумам в России, проецирование норм конкретно этого законопроекта на порядок проведения общероссийского голосования пока не представляется возможным.

При этом хотелось бы обратиться к Порядку проведения общероссийского голосования, утвержденного Центризбиркомом России: документ, по своей сути, предусматривает большое окно возможностей для реализации прав участников голосования через механизмы так называемого «досрочного», «надомного» голосования и др.

Представляется, что в России мы уже в скором времени сможем вернуться к обсуждению вопросов возобновления действий по организации электоральных процессов», — высказала свое мнение Алёна Булгакова.

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