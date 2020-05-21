Санкт-Петербург, 21 мая, 2020, 15:15 — ИА Регнум. На петербургских промышленных предприятиях были выявлены случаи заболевания пневмонией, такие сотрудники переведены на карантин. Об этом заявил 21 мая президент Ассоциации промышленных предприятий Петербурга Валерий Радченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Адмиралтейские верфи

«Бывают случаи — пока, слава богу, у нас их мало — заболеваний пневмонией. Этих людей сразу удаляют с предприятия и четко наблюдают за ними, пока они находятся на карантине. Пока никаких резких ситуаций с коронавирусом в промышленности практически нет», — сообщил Радченко.

Он заметил, что никакой паники среди коллективов петербургских заводов не наблюдается: «Люди четко понимают свои задачи, четко выходят на работу и соблюдают главные требования санитарного режима». Так, на всех петербургских заводах закуплены маски, другие средства защиты и гигиены, рабочим регулярно измеряют температуру.

Однако трудностей на промышленных предприятиях все еще много, подчеркнул Радченко. «Очень сложная обстановка на заводах. Люди должны находиться в 1,5−2 метрах друг от друга, на «Красном Октябре» пришлось даже столовую перестраивать и достраивать, потому что невозможно посадить смену на обед», — рассказал Радченко.

Кроме того, заводы требуют нормального автобусного сообщения для развозки смен, так как к существующему положению дел остается много претензий. Например, на выходе со станции метро «Кировский завод» утром наблюдалась давка — здесь вина лежит на правоохранителях, считает Радченко. По его мнению, именно полиция должна не допускать сразу множество людей в метро.

Однако, подчеркивает Радченко, метрополитен подстраиваться под работу заводов не будет — такой вывод он сделал из разговора с главой подземки Владимиром Гарюгиным. Направить же больше автобусов на линии возможно, считает Радченко.

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«Очень много нареканий в отношении работы автобусного парка. Мы написали обращение в адрес [экс-главы комитета по транспорту] Александра Головина, но, к сожалению, там произошла смена руководителя, и с новым главой мы пока не установили контакт», — сообщил Радченко.

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Как сообщалось, порядка 60% персонала заводов Петербурга вернулось к работе.