Санкт-Петербург, , 16:46 — REGNUM Руководство «Балтийского завода» просило городские власти увеличить число автобусов на маршрутах, которые доставляли бы рабочих до проходной от станции метро «Василеостровская», но ответа пока не получило. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 29 апреля на предприятии.

Напомним, рабочие Балтзавода (входит в ОСК) начали собирать подписи под петицией с требованием обеспечить централизованную развозку до места службы, так как сейчас им приходится либо брать такси за свой счет, либо идти пешком, так как «нормального транспорта нет».

Как уточнили на предприятии, пока официально никто из сотрудников не обращался к руководству Балтийского завода, от коллектива таких требований тоже еще не поступало.

«В связи с отменной коммерческих маршрутов и переводом городского транспорта на режим выходного дня, руководство предприятия обратилось в комитет по транспорту с просьбой увеличить количество рейсов автобусов №№ 7,128, 151, 152 в утренние и вечерние часы. Пока мы не получили ответ», — заявили на «Балтийском заводе».

Предприятие «не обладает необходимым количеством транспортных средств», чтобы организовать такую развозку самостоятельно, уточнили там.

«В этот непростой период руководство завода предпринимает все меры для сохранения здоровья сотрудников, в том числе обеспечивая средствами индивидуальной защиты и дезинфекции рук, а также реализовывая ряд ежедневных санитарно-гигиенических мероприятий», — добавили на предприятии.

Напомним, рабочие требуют обеспечить на время карантина развозку с 6:00 до 8:00 от станции метро «Василеостровская» до проходной на Косой линии, 16, и обратно — с 15:30 до 17:30 и позже, так как многие работают сверхурочно.

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