Санкт-Петербург, 20 мая, 2020, 22:50 — ИА Регнум. Санкт-Петербургская избирательная комиссия вместо оздоровления избирательной системы города, ославившегося на всю страну своими грязными выборами, занимается «пристраиванием своих людей» на должности в новых территориальных избиркомах. Об этом заявила председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова на заседании 20 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Выборы в Петербурге

Памфилова напомнила, что последние несколько выборных циклов в Северной столице были столь безобразными, что было решено даже выделить деньги на оздоровление городской избирательной системы — например, забрать полномочия у муниципальных избиркомов (ИКМО) и отдать их вновь создаваемым территориальным (ТИК).

«Но я не раз заявляла: не надо менять шило на мыло», — заявила Памфилова.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, петербургский омбудсмен Александр Шишлов уже заявлял, что анализ составов новых ТИКов показывает: туда попадают десятки тех, кто-либо нарушал законодательство на прошлых выборах, либо опыта работы на выборах вообще не имеют, но зато являются служащими органов власти.

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По мнению Памфиловой, Горизбирком Петербурга «провалил шанс» на оздоровление городской избирательной системы.

«Наши коллеги решили, что ЦИКу не до того. Одно-второе-третье. И под шумок идет такое формирование комиссий, что некоторые из них превращаются в некий отстойник. Пристраивание людей, близких кому-то, какому-то, извините, чиновнику, к какой-то стороне, которые мало пригодны к тем задачам, которые ставятся. Более того, неоднократно нами декларировалось и Миненко клятвенно заверял, что ни один человек, который был замечен в нарушениях, не будет рекомендован и не окажется в составах этих ТИКов. Что мы видим? Помимо того, что туда сейчас назначаются люди, далекие и непригодные к исполнению задач — просто их пристраивают наглым образом, демонстративно, — так еще у нас появляется целый список людей, которые себя дискредитировали в предыдущих избирательных кампаниях», — сказала Элла Памфилова.

Она сообщила, что перечень у нее довольно серьезный, на заседании ЦИК решила назвать несколько фамилий людей, включая тех, кто работал, например, в ИКМО «Озеро Долгое», «прославившейся» на всю страну.

«Волосы дыбом становятся, как только вспоминается что там происходило», — поделилась впечатлениями Памфилова.

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В Горизбиркоме полностью проигнорировали распоряжения Центризбиркома, считает Памфилова, «пристраивая этих непонятных людей, которые намереваются там до пенсии досиживать». Она обратила внимание, что ни одного представителя из активных наблюдательских организаций в составы новых ТИК не включили.

Элла Памфилова предупредила, что Горизбирком таким образом «полностью, окончательно и бесповоротно дискредитирует себя в глазах граждан Петербурга», а от Центризбиркома коллеги за подобную работу получат «всё, что положено».

Председатель ЦИК указала и на то, что в нескольких муниципалитетах выдвиженцы, которые успешно оспорили мандаты у соперников, «выигравших» в результате нарушений — как правило, единороссов, — до сих пор не могут эти мандаты получить: ИКМО просто игнорируют решения судов либо идут на хитрости, чтобы их не исполнять.

«Ряды муниципальных комиссий при потворстве, подчеркиваю, Городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга противопоставляют себя судебной системе», — считает Памфилова.

Ей «трудно даже представить», какие будут результаты грядущих выборов в Петербурге в 2021 году, если ничего не изменится, и каково будет доверие горожан к их итогам.