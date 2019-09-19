Санкт-Петербург, , 10:41 — REGNUM В Петербурге в помещение избиркома муниципального образования (ИКМО) «Озеро Долгое», где хранились бюллетени, отданные на выборах 8 сентября, внезапно проникли неизвестные крепкие мужчины, а с ними и председатель ИКМО Галина Светлова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 19 сентября кандидаты в депутаты, которые уже более недели дежурят у входа в комиссию.

Кандидаты уверены в фальсификации итогов выборов, так как Светлова отказалась продемонстрировать им сохранность бюллетеней. Накануне комиссию посетил представитель ЦИК России Александр Кинев, он также попытался пройти в здание муниципалитета, но ему не открыли сотрудники ИКМО.

После пересчета голосов в мунсовет «Озера Долгого» прошли только единороссы, однако Галина Светлова никому не показала жалобу, на основании которой был сделан пересчет, а также отказалась продемонстрировать опечатанные мешки с бюллетенями. Четыре партии — «Справедливая Россия», «Яблоко», КПРФ и ЛДПР — чьи кандидаты потеряли места в совете МО из-за пересчета, написали председателю ЦИК Элле Памфиловой с требованием обратиться в Следственный комитет.

В результате около 08:00 мск 19 сентября к зданию ИКМО на проспекте Испытателей внезапно приехала сама Галина Светлова в сопровождении неизвестны мужчин спортивного телосложения в качестве силовой поддержки. Они принялись вскрывать опечатанную дверь, за которой хранились бюллетени.

Никого из дежуривших кандидатов и наблюдателей к двери не подпускали, включая депутата ЗакСа, экс-кандидата в губернаторы Надежду Тихонову. Она попыталась прорваться через этот «кордон» мужчин в штатском, но они ее отпихивали и не пропускали.

В итоге внутрь попала только Светлова и закрылась там на час с бюллетенями. «Мы предполагаем, что председатель Светлова за час нахождения там привела в порядок мешки с бюллетенями, опломбировала и погасила или уничтожила непогашенные бюллетени», — говорит кандидат от «Яблока» Илья Клопков.

После этого Светлова покинула место событий на полицейской машине.

Правоохранители уже работали «водителями» Галины Светловой в ночь, когда силой вынесли из здания ИКМО активиста «СР» Илью Шмакова, пытавшегося наблюдать сохранность бюллетеней, и заставили выйти остальных кандидатов.

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К слову, в ту ночь там же — со стороны заднего хода в помещение ИКМО — были замечены председатель ТИК № 9 Вячеслав Субботин, сын главы аппарата Заксобрания Петербурга Михаила Субботина и глава муниципалитета Виктор Байдалаков.

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