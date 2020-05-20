Москва, 20 мая, 2020, 15:13 — ИА Регнум. В настоящее время в «Орлёнке» идут глобальные работы по обновлению Центра. Мы ремонтируем детские лагеря, дороги, площади, ливневую систему, проводим устройство наружного освещения, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.

Пресс-служба ВДЦ «Орленок» Директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус

ИА REGNUM: Идет ли подготовка к летней детской оздоровительной кампании?

Александр Джеус: Под патронатом Управления делами президента РФ проходит реконструкция всех видов инженерных сетей. Все это делается в том числе для обеспечения комфортного и безопасного пребывания ребят во Всероссийском детском центре.

Проводится работа и по подготовке кадров. В дистанционном режиме реализуется курс обучения вожатых, которые приедут на работу во Всероссийский детский центр уже этим летом.

Это свыше 300 студентов из 125 вузов и ссузов России. С нашей стороны с ребятами работают свыше 70 кураторов — методисты и психологи, начальники и старшие воспитатели детских лагерей, инструкторы по физической культуре и спорту.

Наставники общаются со слушателями курсов каждый день, совместно разрабатывая и реализуя индивидуальный образовательный маршрут.

Дистанционная часть программы продолжится до конца мая. После её завершения будет организован инструктивно-методический сбор. Обучающиеся отработают на практике основные компетенции вожатого, пройдут аттестацию и начнут работу с детьми.

В перспективе мы планируем создать дистанционный образовательный курс, который станет универсальным для всех вожатых России.

И, конечно же, мы продолжаем общение с нашими орлятами в социальных сетях, размещая мастер-классы творческой направленности от вожатых «Орленка».

Уже 1 июня, в День защиты детей, мы планируем провести масштабный онлайн-праздник «Адрес детства — Орленок».

ИА REGNUM: Готовы лагеря к принятию детей?

Александр Джеус: Инфраструктура детских лагерей Центра, а также кадровый состав полностью готовы к приему детей. В настоящее время мы вносим коррективы в содержание ранее запланированных образовательных программ.

Понимая, что дети долгое время провели у компьютера в четырех стенах, мы пересматриваем программы, усиливая в них познавательный и оздоровительный компоненты, предусматривая необходимую двигательную активность, занятия спортом и морские купания.

ИА REGNUM: Какие профилактические меры будут приниматься? Как будут организованы смены (14 или 21 день)?

Александр Джеус: Этот вопрос неоднократно выносился на обсуждение. В случае необходимости мы готовы пересмотреть периоды и длительность смен с учетом рекомендаций Министерства просвещения РФ и Роспотребнадзора.

ИА REGNUM: Когда могут открыться оздоровительные лагеря? Прогнозы.

Александр Джеус: Прогноз — это дело неблагодарное. «Орленок» готовился к приему детей 1 июня, но с учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации этот срок был перенесен ориентировочно на 1 июля.

ИА REGNUM: Что самое главное в нынешней оздоровительной кампании в условиях снятия карантина по коронавирусу?

Александр Джеус:Главное — это неукоснительное соблюдение всех санитарно-эпидемиологических мер. Это касается как внедрения усиленного медицинского фильтра в период заезда детей, так и обеспечения должной обработки помещений, выполнения рекомендаций по соблюдению социальной дистанции, контроля за состоянием здоровья ребят и сотрудников в период смены (ежедневная термометрия, заполнение «журнала здоровья ребенка» и т. д.)

Мы уже провели несколько учений по действиям персонала в ситуации выявления лица с признаками инфекционного заболевания, закупили необходимое количество дезинфицирующих средств и медикаментов.

Даже если карантинные меры будут сняты, мы должны быть во всеоружии.

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