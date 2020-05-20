«Орлёнок» встречает летний сезон во всеоружии: главное – здоровье детей
Москва, 20 мая, 2020, 15:13 — ИА Регнум. В настоящее время в «Орлёнке» идут глобальные работы по обновлению Центра. Мы ремонтируем детские лагеря, дороги, площади, ливневую систему, проводим устройство наружного освещения, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.
ИА REGNUM: Идет ли подготовка к летней детской оздоровительной кампании?
Александр Джеус: Под патронатом Управления делами президента РФ проходит реконструкция всех видов инженерных сетей. Все это делается в том числе для обеспечения комфортного и безопасного пребывания ребят во Всероссийском детском центре.
Проводится работа и по подготовке кадров. В дистанционном режиме реализуется курс обучения вожатых, которые приедут на работу во Всероссийский детский центр уже этим летом.
Это свыше 300 студентов из 125 вузов и ссузов России. С нашей стороны с ребятами работают свыше 70 кураторов — методисты и психологи, начальники и старшие воспитатели детских лагерей, инструкторы по физической культуре и спорту.
Наставники общаются со слушателями курсов каждый день, совместно разрабатывая и реализуя индивидуальный образовательный маршрут.
Дистанционная часть программы продолжится до конца мая. После её завершения будет организован инструктивно-методический сбор. Обучающиеся отработают на практике основные компетенции вожатого, пройдут аттестацию и начнут работу с детьми.
В перспективе мы планируем создать дистанционный образовательный курс, который станет универсальным для всех вожатых России.
И, конечно же, мы продолжаем общение с нашими орлятами в социальных сетях, размещая мастер-классы творческой направленности от вожатых «Орленка».
Уже 1 июня, в День защиты детей, мы планируем провести масштабный онлайн-праздник «Адрес детства — Орленок».
ИА REGNUM: Готовы лагеря к принятию детей?
Александр Джеус: Инфраструктура детских лагерей Центра, а также кадровый состав полностью готовы к приему детей. В настоящее время мы вносим коррективы в содержание ранее запланированных образовательных программ.
Понимая, что дети долгое время провели у компьютера в четырех стенах, мы пересматриваем программы, усиливая в них познавательный и оздоровительный компоненты, предусматривая необходимую двигательную активность, занятия спортом и морские купания.
ИА REGNUM: Какие профилактические меры будут приниматься? Как будут организованы смены (14 или 21 день)?
Александр Джеус: Этот вопрос неоднократно выносился на обсуждение. В случае необходимости мы готовы пересмотреть периоды и длительность смен с учетом рекомендаций Министерства просвещения РФ и Роспотребнадзора.
ИА REGNUM: Когда могут открыться оздоровительные лагеря? Прогнозы.
Александр Джеус: Прогноз — это дело неблагодарное. «Орленок» готовился к приему детей 1 июня, но с учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации этот срок был перенесен ориентировочно на 1 июля.
ИА REGNUM: Что самое главное в нынешней оздоровительной кампании в условиях снятия карантина по коронавирусу?
Александр Джеус:Главное — это неукоснительное соблюдение всех санитарно-эпидемиологических мер. Это касается как внедрения усиленного медицинского фильтра в период заезда детей, так и обеспечения должной обработки помещений, выполнения рекомендаций по соблюдению социальной дистанции, контроля за состоянием здоровья ребят и сотрудников в период смены (ежедневная термометрия, заполнение «журнала здоровья ребенка» и т. д.)
Мы уже провели несколько учений по действиям персонала в ситуации выявления лица с признаками инфекционного заболевания, закупили необходимое количество дезинфицирующих средств и медикаментов.
Даже если карантинные меры будут сняты, мы должны быть во всеоружии.
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