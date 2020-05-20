Москва, 20 мая, 2020, 11:17 — ИА Регнум. Как известно, кризис не создает что-то новое, а лишь ускоряет существующие тенденции. Этот кризис заставит ускорить свое развитие инструменты для удаленной работы, онлайн-развлечения, онлайн-фитнес, стриминг игр, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель венчурного фонда МТС Ислам Мидов.

Пресс-служба МТС Руководитель венчурного фонда МТС Ислам Мидов

ИА REGNUM: Какие технологии из-за пандемии получат взрывное развитие в ближайшем будущем?

Ислам Мидов: Уже сейчас эти тенденции видны по индексу цифровой активности МТС. Оказавшись в самоизоляции, жители крупнейших городов России стали почти в пять раз больше пользоваться кино‑ и видеосервисами, а спрос на образовательные онлайн-ресурсы увеличился в 3,8 раза.

Кроме того, в два раза выросла посещаемость киберспортивных сервисов, интернет-магазинов, сервисов видео-конференц-связи, инструментов для удаленной работы и, конечно, доставки еды.

В ближайшем будущем наиболее значительные изменения коснутся тех технологий, которые до кризиса не могли получить необходимого развития из-за ограничений и предубеждений людей. Это такие крупные сферы, как образование, медицина и робототехника, в части доставки и управления логистикой.

ИА REGNUM: Как пандемия поменяет пользовательские привычки в онлайне и офлайне?

Ислам Мидов: Этот кризис несомненно приведет к изменению пользовательских привычек. Например, попробовав удаленную работу, многие работодатели и сами работники захотят долгосрочно использовать такую модель работы.

Это действительно удобно с точки зрения оптимизации траты лишнего времени, сокращения расходов на недвижимость и транспорт.

Однако не следует думать, что эти привычки уже изменились. Большинство людей хотят вернуть офлайн-элементы в свою жизнь. Люди хотят вернуть офлайн-развлечения, хотят офлайн-социализации.

Будет найден новый баланс офлайна и онлайна, где доля онлайн-жизни будет выше, чем до кризиса, но заметно ниже, чем во времена карантина.

ИА REGNUM: В каких сферах больше будут развиваться онлайн-технологии: образование, медицина, робототехника, управление логистикой?

Ислам Мидов: Онлайн-технологии будут развиваться во всех перечисленных ранее сферах. При этом различия имеются скорее в характере развития.

Так, онлайн-образование существует и используется уже довольно давно. В этом сегменте будет более линейный рост потребления уже активно применяемых технологий за счет меняющихся привычек массовой аудитории.

В медицине и робототехнике рост будет более скачкообразный, поскольку в данных сферах онлайн-технологии ранее применялись мало из-за регуляторных и других ограничений.

После пандемии многие из этих ограничений будут сниматься, инвестиции в данные сферы увеличатся, что приведет к активному росту онлайна в данных сферах.

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