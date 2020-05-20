Париж, 20 мая, 2020, 09:47 — ИА Регнум. Французская автокомпания Bugatti (входит в Volkswagen) опубликовала снимки гиперкара Chiron в исполнении Pur Sport. Фотографии авто размещены на сайте автопроизводителя.

Пресс-служба Bugatti Трековая версия гиперкара Chiron

Данная версия автомобиля предназначена для использования на гоночном треке. По заверениям представителей автопроизводителя, авто сможет стать королем любой гоночной трассы.

Отдельно стоит отметить, что авто оснащено необычными магниевыми колёсными дисками, которые на четыре килограмма легче стандартных. Размер дисков составляет 20 дюймов.

За доплату для улучшения охлаждения и увеличения воздушного потока могут быть дополнительно установлены аэродинамические крылья из углепластика.

Авто «обуто» в шины Michelin Pilot Sport Cup 2R. Они были разработаны специально для данной модели гиперкара. Благодаря таким шинам характеристики авто на треке значительно улучшаются, обеспечивая больше сцепления с дорогой.

Сине-черная цветовая раскраска кузова модели в этой версии была заменена на более яркую окраску Lime Green.

Стоимость новинки равна 3,24 млн долларов (около 255,6 млн рублей).

Ранее популярный немецкий ведущий Маттиас Мальмеди представил самый дорогой и самый быстрый Bugatti Chiron из когда-либо созданных автокомпанией. Его производительность равна 1500 л. с., а максимальная скорость достигает 350 км/ч.

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