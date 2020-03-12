Париж, , 09:58 — REGNUM Французская автокомпания Bugatti (входит в Volkswagen) больше не будет использовать прототипы новых моделей, которые изготовлены из глины, заявил главный дизайнер компании Bugatti Ахим Аншайдт. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

В компании глиняным копиям предпочли более дешёвые цифровые модели. Стоит отметить, что создание дизайна средствами виртуальной реальности (VR) рассматривается автопроизводителем уже на протяжении двух десятков лет.

Модели VR можно быстро создать, они довольно бюджетны, а точность моделируемых деталей авто гораздо лучше. Кроме того, для такой технологии не нужно применять коричневую глину и нет необходимости в больших дизайнерских студиях. Дизайнерам понадобится лишь компьютер, гарнитура и VR.

«Технология продолжит изменять автомобильный дизайн и процесс разработки. Подумайте о 3D-печати и о том, как она может помочь автопроизводителям быстро создавать прототипы новых деталей без необходимости в обычных производственных процессах», — сказал Аншайдт.

Ранее компания Bugatti в режиме онлайн провёла премьеру рестайлинговой модели Chiron Pure Sport, которая оснащена агрегатом W16 объёмом 8 л.

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