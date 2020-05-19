Москва, 19 мая, 2020, 17:46 — ИА Регнум. Определение антител к SARS-CoV-2, особенно среди населения, конечно, имеет принципиально важное значение, заявила корреспонденту ИА REGNUM главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Российской Федерации, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России, д. м. н. Елена Малинникова.

Цитата из видео со страницы vmeste-rf.tv Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ, д. м. н. Елена Малинникова

ИА REGNUM: Почему тестирование на антитела к SARS-CoV-2 имеет принципиально важное значение?

Елена Малинникова: Современные тесты — это иммуноферментный анализ, который определяет два вида антител. Есть иммуноглобулины класса M, которые свидетельствуют о том, что у пациента протекает или недавно была острая инфекция COVID-19. В то же время наличие антител класса IgG указывает на перенесенную инфекцию, наличие иммунитета или формирование иммунитета к SARS-CoV-2.

Иммуноглобулины класса G и класса M вырабатываются на любой вирус или инфекцию. Об этом известно давно, как только появился иммуноферментный анализ. Так проходит диагностика других инфекций: и гепатита А, и кори, и краснухи, и вирусов герпеса, и т. д.

Для инфекционистов понятно, потому что наличие этих иммуноглобулинов говорит о том, что — сейчас ли человек болеет или когда-то он встречался с этим вирусом.

В стратегии борьбы с COVID-19 был сделан правильный выбор по массовому использованию тестов определения специфических маркеров инфицирования SARS-CoV-2. Исходя из этого, тестирование позволит:

• Определить уровень иммунной прослойки населения к коронавирусу. Эти данные позволят разработать оперативную и стратегическую программу по борьбе с COVID-19. Выбрать наиболее эффективные мероприятия, оперативно и научно обоснованно проводить работу по этапному снятию карантинных мероприятий, а в некоторых случаях их усилению в ограниченных группах населения.

• Оперативно проводить эпидемиологические расследования и профилактическую работу в очагах COVID-19, в том числе вакцинацию (когда будет разработана).

• Выявить значительное количество лиц с подозрениями на инфицирование COVID-19, у которых инфекция протекает бессимптомно. Именно такие лица способствуют широкому распространению инфекции. Раннее выявление бессимптомно протекающего COVID-19 позволяет назначить им адекватную терапию и тем самым уменьшить количество тяжелых форм болезни.

ИА REGNUM: Когда ситуация с коронавирусом в России улучшится?

Елена Малинникова: Прогнозы на эту тему делать сложно. Предположительно, к середине июля про коронавирус забудут и он будет иметь тенденцию к такому снижению, что о нем не будут вспоминать.

Надо отметить, что столь масштабное обследование на антитела по выборке населения в период пандемии никогда не проводилось. Если эта работа будет проведена в динамке наблюдения, то мы получим принципиально важные знания для российского практического здравоохранения.

Тогда будем видеть, насколько эффективно провели карантинную работу и чего дальше ждать от этого вируса — насколько будет очевидна вторая или третья волна коронавирусной инфекции.

ИА REGNUM: Будет ли осенью вторая волна пандемии коронавируса?

Елена Малинникова: Если вирус как таковой останется циркулировать в популяции, например, как грипп (есть же подъём заболеваемости гриппом), то в широкой популяции коронавирус займет свое место среди других вирусов, которые вызывают ОРВИ, и, возможно, будет и вторая и третья волна подъема заболеваемости по аналогии с гриппом.

А может быть, коронавирус уйдет из России, как ушел в 2002 году вирус SARS. Он унес определенное количество жизней и ушел. Возможно, он где-то и циркулирует, но его влияние на здоровье человека минимально, потому он не несет никакой значимой заболеваемости и мы его не можем даже выявить.

В России проводится обязательный скрининг населения, где смотрят на циркуляцию различных вирусов у жителей различных регионов. Если коронавирус исчезнет из человеческого общества, то нам не понадобится ничего, даже вакцины.

Поэтому сегодня определение уровня коллективного иммунитета среди населения является очень своевременным мероприятием для разработки научно обоснованных действий по снижению заболеваемости COVID-19.

Столь масштабных исследований в период пандемий не проводилось. Учитывая, что работа будет проведена в динамике наблюдения, следует ожидать получения принципиально важных знаний для практического здравоохранения.

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