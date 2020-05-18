Москва, 18 мая, 2020, 14:19 — ИА Регнум. Ситуация с коронавирусом в Дагестане складывается непросто, заявил президент России Владимир Путин 18 мая в ходе встречи в режиме видеоконференции с руководством и общественностью региона.

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

По его словам, дагестанская система здравоохранения работает напряжённо, число умерших от коронавирусной инфекции увеличивается.

Путин потребовал максимально быстро решить вопрос с обеспечением медучреждений региона тестами на коронавирус. Он отметил, что жители региона умирают от коронавирусной инфекции в том числе потому, что пытаются лечиться самостоятельно и затягивают с обращением к врачам.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 18 мая, в Дагестане выявлено 3460 положительных тестов на коронавирус, скончались 29 человек.

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