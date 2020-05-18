Махачкала, , 10:51 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Дагестане по состоянию на 10:35 18 мая достигло 3460. За минувшие сутки инфекция выявлена у 89 человек, сообщил федеральный оперативный штаб.

За последние 24 часа в Дагестане также отмечено 102 случая выздоровления пациентов с коронавирусом, а всего за время распространения инфекции вылечились 1807 человек. Таким образом, в республике выздоровели более 52% пациентов с COVID-19. Скончались в регионе 29 человек с подтвержденным диагнозом.

По общему количеству выявленных случаев заражения Дагестан занимает пятое место среди субъектов РФ, а по числу зафиксированных фактов выздоровления — четвертое.

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