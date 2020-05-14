ВОЗ заявила о росте числа психических расстройств в мире из-за эпидемии
Женева, Швейцария, 14 мая, 2020, 20:50 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает о глобальном росте числа психических расстройств из-за эпидемии коронавируса, 14 мая сообщает пресс-центр ВОЗ.
Цитата из к/ф «Птаха». Реж. Алан Паркер. 1984. США
Психическое расстройство
«Изоляция, страх, неуверенность, экономические неурядицы — все они вызывают или могут вызвать психологический стресс», — заявила директор департамента психического здоровья ВОЗ Девора Кестель.
По словам представителя ВОЗ, кризис «серьезно повлиял на психическое здоровье и благополучие целых обществ», и проблема требует срочного решения.
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