Копенгаген, , 14:14 — REGNUM Угроза повторного появления коронавируса не исчезает, поэтому при смягчении ограничительных мер, введённых на фоне пандемии COVID-19, необходимо сохранять бдительность. С таким призывом сегодня, 14 мая, в ходе брифинга в Копенгагене выступил директор Европейского регионального бюро Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

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По его словам, на такую необходимость указывает недавние случаи возникновение новых очагов коронавируса в Республике Корея и китайском городе Ухань, где, как представлялось, вирус исчез.

«Это служит своевременным напоминанием о том, что угроза повторного появления вируса никогда не уходит далеко», — приводит ТАСС слова Клюге.

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Он указал, что в условиях ослабления мер по самоизоляции требуются «бдительность и решимость» в борьбе с патогеном в такой же степени, как это было в период интенсивного распространения инфекции. При этом по, его словам, ответственность за сохранение бдительности в отношении коронавируса лежит как на политиках, так и на гражданах — «на всём обществе».

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, выявлено свыше 4,3 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. Почти 297,5 тыс. человек скончались, более 1,5 млн выздоровели.

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