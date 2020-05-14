Чебоксары, 14 мая, 2020, 11:39 — ИА Регнум. В Чувашии продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом, общее число достигло 1 439. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Стопкоронавирус.рф Данные оперативного штаба России

По данным на 14 мая (10:35 мск), в Чувашии за последние сутки тесты на SARS-CoV-2 показали положительный результат у 79 человек. В результате с начала пандемии выявлено 1439 заражённых. Напомним, почти треть пациентов — жители Чебоксар, на втором месте по числу выявленных случаев заражения — Ядринский район.

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В то же время растёт число переболевших COVID-19. За сутки выздоровление зафиксировано у десяти пациентов с коронавирусом, общее число выздоровевших в Чувашии достигло 344.

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Напомним, в Поволжье на 14 мая выявили 995 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число выросло до 21 085.