Чебоксары, , 10:07 — REGNUM В Чувашии с начала пандемии SARS-CoV-2 выявлен у 1 360 человек, из них почти треть — чебоксарцы. Такие данные приводит оперативный штаб в группе «Чувашия без паники».

Данные регионального оперативного штаба

Группа антилидеров по числу заражённых коронавирусом в Чувашии не изменилась. Из 1360 человек, у которых выявлен SARS-CoV-2, почти треть (32%) приходится на Чебоксары, где заразились 436 жителей. На втором месте — Ядринский район со 115 заражёнными. Далее идут Чебоксарский район и Новочебоксарск, где выявлено соответственно 73 и 68 заражённых коронавирусом.

По остальным муниципальным образованием статистика следующая:

Порецкий район — 64;

Урмарский район — 59;

Янтиковский район — 55;

Батыревский район — 53;

Канаш — 47;

Канашский район — 42;

Шемуршинский район — 37;

Шумерлинский район — 37;

Цивильский район — 36;

Моргаушский район — 35;

Комсомольский район — 35;

Марпосадский район — 33;

Алатырский район — 22;

Красночетайский район — 22;

Ибресинский район — 21;

Яльчикский район — 21;

Аликовский район — 20;

Вурнарский район — 18;

Красноармейский район — 7;

Козловский район — 4.

Напомним, в Чувашии с начала пандемии коронавируса официально подтверждено 1360 случаев заражения SARS-CoV-2, выздоровели 334 человека, умерли восемь. В последние дни ежедневно выявляется не менее 50 новых случаев заражения коронавирусом.

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Ранее власти заявляли, что ограничения, введённые в связи с новой коронавирусной инфекцией, будут сняты в три этапа. По словам врио главы Чувашии Олега Николаева, республика «пока подошла только к первому».

Подробнее: Чувашия «подошла только к первому этапу» снятия ограничений