Чебоксары, 14 мая 2020, 10:07 — REGNUM В Чувашии с начала пандемии SARS-CoV-2 выявлен у 1 360 человек, из них почти треть — чебоксарцы. Такие данные приводит оперативный штаб в группе «Чувашия без паники».
Группа антилидеров по числу заражённых коронавирусом в Чувашии не изменилась. Из 1360 человек, у которых выявлен SARS-CoV-2, почти треть (32%) приходится на Чебоксары, где заразились 436 жителей. На втором месте — Ядринский район со 115 заражёнными. Далее идут Чебоксарский район и Новочебоксарск, где выявлено соответственно 73 и 68 заражённых коронавирусом.
По остальным муниципальным образованием статистика следующая:
Порецкий район — 64;
Урмарский район — 59;
Янтиковский район — 55;
Батыревский район — 53;
Канаш — 47;
Канашский район — 42;
Шемуршинский район — 37;
Шумерлинский район — 37;
Цивильский район — 36;
Моргаушский район — 35;
Комсомольский район — 35;
Марпосадский район — 33;
Алатырский район — 22;
Красночетайский район — 22;
Ибресинский район — 21;
Яльчикский район — 21;
Аликовский район — 20;
Вурнарский район — 18;
Красноармейский район — 7;
Козловский район — 4.
Напомним, в Чувашии с начала пандемии коронавируса официально подтверждено 1360 случаев заражения SARS-CoV-2, выздоровели 334 человека, умерли восемь. В последние дни ежедневно выявляется не менее 50 новых случаев заражения коронавирусом.
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Ранее власти заявляли, что ограничения, введённые в связи с новой коронавирусной инфекцией, будут сняты в три этапа. По словам врио главы Чувашии Олега Николаева, республика «пока подошла только к первому».
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