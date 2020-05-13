Ашхабад, 13 мая, 2020, 19:54 — ИА Регнум. Власти Туркмении продолжают утверждать, что в стране нет зараженных коронавирусной инфекцией, но по информации источников, в столичную инфекционную больницу продолжают поступать из региональных медучреждений пациенты с симптомами COVID-19, передает «Азатлык».

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Также за последние недели значительно участились случаи смертей таких пациентов, родственникам которым врачи говорят, что смерть наступила в результате «болезни легких».

Местные жители также сообщили, что из-за резкого роста количества смертей морги в туркменской столице оказались переполнены, а на кладбище ежедневно выстраиваются большие очереди из катафалков и машин с родственниками умерших.

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